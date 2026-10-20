Свят

Зеленски: Решенията на САЩ са трудни за обяснение

Украинският президент критикува забавянето на оръжейни доставки и ограниченията върху разузнавателната информация. Американският държавен глава Доналд Тръмп заяви, че е време Киев да изпрати друг представител на преговорите с Русия

Василена Василева Василена Василева

20 октомври 2026, 07:37
Зеленски: Решенията на САЩ са трудни за обяснение
Източник: AP/БТА

Р ешенията на САЩ за забавяне на оръжейни доставки и ограниченията върху споделянето на разузнавателна информация с Украйна са „трудни за обяснение между приятели“. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Reuters, на фона на продължаващите разногласия между Киев и Вашингтон относно американската подкрепа за Украйна.

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„Всичко се свежда до отказа на руския президент Владимир Путин да сложи край на тази война и до решения на американската страна, които са трудни за обяснение между приятели“, каза Зеленски по време на среща с делегация на Конгреса на САЩ.

Украинският президент посочи, че Киев не е получил пълни обяснения за ограниченията върху използването на системата „Старшилд“, необходима за извършването на определени удари с дронове и за защитата от руски атаки, включително с високоскоростни безпилотни апарати с реактивни двигатели.

Във видео, публикувано в Telegram, Зеленски съобщи и че през миналата седмица в три случая Украйна не е получила предварителни предупреждения за атаки, каквито обикновено предоставят партньорите ѝ.

„Ние също знаем, че за съжаление Пентагонът бави доставката на ракетите, за които наш партньор вече е платил чрез програмата ПЪРЛ“, заяви той.

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По думите на Зеленски една от доставките на ракети очаква подписа на американския министър на отбраната Пийт Хегсет.

„Всичко това предполага, че са взети някои политически решения за намаляването на подкрепата за нас“, добави украинският президент.

  • Зеленски предлага 30-дневно спиране на ударите по руски рафинерии

Украинският президент заяви, че Киев е готов да прекрати за 30 дни ударите срещу руски петролни рафинерии, както поиска американският президент Доналд Тръмп, ако Вашингтон достави на Украйна ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“.

Зеленски съобщи още, че се надява украинска делегация да се срещне в близките дни в Норвегия с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Очаква се разговорите да бъдат посветени на усилията за прекратяване на войната.

Уиткоф планира да посети Норвегия, след което да отпътува за Русия за среща с руския президент Владимир Путин. Къшнър, който е зет на Тръмп, се очаква да участва дистанционно заради заболяване.

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  • Тръмп: Време е Зеленски да намери друг преговарящ

На фона на критиките на Киев към американската политика Тръмп заяви, че украинският президент трябва да намери друг представител, който да води преговорите за прекратяване на войната с Русия.

„Може би е време Зеленски да намери някой друг, който да преговаря“, каза американският президент пред журналисти. На 10 октомври той също призова Украйна да смени държавния си глава.

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Тръмп заяви, че според него Русия се е държала „добре“ по отношение на Украйна. „Те не правят кой знае какво“, добави той.

Американският президент увери, че САЩ продължават да споделят разузнавателна информация с Киев. Той посочи и че ще обмисли възможността украинските граждани в САЩ да запазят временния си защитен статут до края на войната.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Валерия Динкова    
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