Терзиев за „Топлофикация“: Ремонтираме сега, за да няма аварии през зимата

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С пирането на топлата вода в части от София е необходимо, за да бъдат извършени ремонти и да се намали рискът от аварии през зимния сезон. Това заяви кметът на София Васил Терзиев пред медиите.

Спират топлата вода до края на юни в голям столичен квартал

Повод за коментара му е планираното спиране на топлата вода от „Топлофикация-София“ в периода от 28 август до 13 септември.

От дружеството съобщиха, че прекъсването се налага заради планови ремонтни дейности по топлоизточника и топлопреносната мрежа.

Над 40 км тръби за подмяна

По думите на Терзиев тази година „Топлофикация-София“ има амбициозна програма за подмяна на над 40 километра тръбопроводи.

„Всичко това се прави сега, за да може да няма аварии през зимата“, заяви столичният кмет.

Той обаче подчерта, че сегашните проблеми са резултат от години на недостатъчни инвестиции и лошо управление.

„Това, което се случва днес, е функция на много години небрежно управление“, посочи Терзиев.

Според него в София има над 1300 километра топлопреносна мрежа, която се нуждае от постепенно обновяване.

„На година се ремонтират по 30-40 километра и това е при ускорения темп. Преди се ремонтираха от порядъка на 10 километра“, обясни кметът.

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Терзиев посочи, че през последните две години ръководството на дружеството е увеличило темпа на ремонтите.

„Топлофикация“ има нужда от милиардни инвестиции

Кметът коментира и възможността за извършване на по-задълбочен анализ на състоянието на „Топлофикация-София“.

По думите му одит на дружеството се прави постоянно, но е необходим цялостен анализ, който да даде ясна оценка както на техническото, така и на финансовото му състояние.

Този анализ трябва да покаже и възможния път към бъдещо концесиониране на дружеството, смята Терзиев.

„За да бъдат направени тези милиардни инвестиции, да се намери решение с държавата за дълга и софиянци да могат да получат една наистина добра услуга, е необходим различен подход“, заяви той.

Терзиев отново ще внесе в СОС доклад с искане за независим анализ на "Топлофикация София"

По думите му за необходимите инвестиции ще са нужни над 1,5 млрд. евро.

Какви са загубите?

Попитан за финансовото състояние на дружеството през тази година, Терзиев заяви, че загубата се измерва в няколкостотин милиона евро.

Той подчерта, че решаването на проблема е дългосрочен процес, който включва инвестиции, регулаторни промени и мащабна подмяна на топлопреносната мрежа.

Според него е необходимо да бъде намерено решение и за натрупания дълг на дружеството.

Терзиев отново посочи концесията като възможен вариант за привличане на необходимите инвестиции и за промяна на модела на управление.

„Проблемът се случва всяка година“, каза кметът и добави, че продължава да работи за дългосрочно решение.

Той обаче подчерта, че подобна промяна не зависи единствено от него, а изисква решение и на Столичния общински съвет.

Според Терзиев десетилетия наред не са били полагани достатъчно усилия за рехабилитация на мрежата, което е една от основните причини София да продължава да се сблъсква с аварии и прекъсвания на услугата.