Предадоха на съд жена, обвинена, че е прикривала убийството на съпруга си в Пернишко

Р айонната прокуратура в Перник предаде на съд 60-годишната жена, обвинена, че е помогнала за прикриването на убийството на съпруга си в село Кладница. Обвинителният акт срещу нея е внесен в съда, съобщиха от прокуратурата.

В Перник обвиниха жена за прикриване на убийството на съпруга ѝ

Жената е обвинена в лично укривателство - престъпление, при което човек след извършването на престъпление помага на извършителя да избегне наказателно преследване.

Какво се е случило?

Случаят е от 11 август 2022 г. Тогава в имот в село Кладница е бил открит мъртъв съпругът на обвиняемата – швейцарски гражданин.

Според прокуратурата след убийството жената е помогнала на извършителя, обозначен като Б.П., да прикрие следите от престъплението. Тя му е дала памук, с който той е почистил раната в областта на шията на жертвата.

След това жената подала сигнал на телефон 112. Тя заявила, че е намерила съпруга си в гаражното помещение, паднал и починал. По думите ѝ той е имал високо кръвно налягане и в последно време не се е чувствал добре, като тя не е имала съмнения, че смъртта е насилствена.

Разследването обаче установило данни за умишлено убийство.

Убиецът вече е осъден

Извършителят Б.П. е бил признат за виновен за умишленото убийство на швейцарския гражданин. Присъдата му от 20 години затвор е влязла в сила през ноември 2025 г.

Сега пред съда предстои да бъде разгледано обвинението срещу 60-годишната жена за това, че след убийството е помогнала на извършителя да избегне наказателна отговорност.

По-рано прокуратурата съобщи, че спрямо нея е била определена парична гаранция от 5000 евро.

При доказване на вината съдът ще прецени отговорността ѝ за действията след извършването на убийството.