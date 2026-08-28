Депутати от ГЕРБ ще присъстват на делото срещу Ива Михайлова в Кочани

Н ародните представители от ГЕРБ Георг Георгиев и Красимир Терзиев ще присъстват на съдебното заседание по делото срещу Ива Михайлова (която има и българско гражданство), което ще се състои в Кочани, Република Северна Македония. Това съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ.

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Присъствието на Георгиев и Терзиев е израз на това, че ГЕРБ следи отблизо развитието на казуса около Ива Михайлова и стои категорично зад нейното право на справедлив съдебен процес, както и това да ѝ се предостави възможност да продължи необходимото ѝ лечение в България, посочват от партията.

Вчера от „Прогресивна България“ съобщиха, че народните представители и членове на Комисията по политиките за българите в чужбина Иван Голомеев, Бойко Младенов и Борислав Георгиев ще присъстват на следващото съдебно заседание по делото срещу Михайлова.

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На 6 юли Основният съд в Кочани започна делото срещу Ива Михайлова, обвинена в тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата в Република Северна Македония. Ива Михайлова има и българско гражданство, а в катастрофата, станала в началото на октомври, има загинал човек. Няколко души, включително тя самата, са пострадали. Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което не ѝ позволява да осъществи лечение в България – една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите на гръбнака ѝ.

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На 4 август Комисията по политиките за българите извън страната изслуша в Народното събрание Христина Михайлова - майка на Ива Михайлова. Тя представи информация за събраните по делото свидетелски показания и експертизи, които според защитата оневиняват дъщеря ѝ, и изрази съмнения относно начина, по който се води процесът. По отношение на лечението Христина Михайлова каза, че през последните 10 месеца семейството пет пъти е поискало разрешение Ива Михайлова да бъде лекувана в България. По думите ѝ е бил отказан дори достъп до рехабилитация в съседния град Щип.

"Настояваме Ива Михайлова да получи достъп до навременна и адекватна медицинска грижа", посочиха в позиция от Министерството на външните работи (МВнР) на 7 август. На 14 август премиерът Румен Радев обяви, че МВнР е готово с протестна нота по случая.

От МВнР заявиха на 21 август, че се предприемат мерки за защита на правата на Ива Михайлова и ще работят за това тя да получи необходимото лечение.

"В средата на септември ще имам среща с генералния секретар на Съвета на Европа в Страсбург и един от въпросите, които ще поставя, е за съдбата на Ива Михайлова", каза президентът Илияна Йотова на 22 август.