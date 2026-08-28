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Изповедта на Робърт де Ниро: Бащинството на 83 г., вината и семейството му от 7 деца

83-годишният Робърт де Ниро направи откровена изповед за бащинството, вината и отглеждането на седем деца от четири различни жени. Холивудската легенда разкри защо никога не спира да подкрепя наследниците си, независимо от изборите им.

28 август 2026, 11:10
Изповедта на Робърт де Ниро: Бащинството на 83 г., вината и семейството му от 7 деца
Източник: Getty Images

Р обърт де Ниро често анализира колко е трудно да балансираш между бляскавата си кариера и бащинството.

Двукратният носител на „Оскар“ бе изключително откровен за изпитанията, пред които се е изправял през десетилетията под светлините на прожекторите. Актьорът признава, че няма тайна формула за постигане на баланс, а усещането за вина от отсъствието у дома никога не изчезва напълно.

„Не знам дали има тайна. Просто се опитваш да управляваш всичко. И няма начин да избягаш от това да се чувстваш поне малко виновен, че не си до децата си в моменти, в които е трябвало да бъдеш там“, сподели той. 

Въпреки че е баща на седем деца, всяко ново раждане за него е уникално изживяване: „Не е като да си минал курс за това. Просто скачаш в дълбокото, ражда се детето и започваш да се справяш. Това е“.

Последното му дете – дъщеря му Джия – се роди, когато актьорът бе на 79 години. Днес Де Ниро споделя, че възрастта никога не е била пречка за него: „Всичко, което ме притеснява или натоварва, просто изчезва, когато я погледна. Вълшебно е“.

Философията на един голям баща

Въпреки че не претендира за перфектен родител, звездата от „Разяреният бик“ има един основен принцип: „Най-важното е да подкрепяш децата си. Докато не правят нещо, което да им вреди, или да е разрушително, трябва да заставаш зад тях. Точка. Дори и да не си напълно съгласен с избора им – подкрепяш ги. Те трябва да знаят, че имаш гърба им. Винаги“.

Ето и подробен поглед към голямото и пъстро семейство на Робърт де Ниро:

Първата съпруга Дайан Абът и първите деца

Робърт де Ниро се запознава с първата си съпруга Дайан Абът по време на снимките на класиката „Шофьор на такси“ (1976). Сключват брак през април същата година.

Дрена де Ниро (54 г.)

При брака си с Дайан, Де Ниро осиновява нейната дъщеря Дрена. Израснала в света на киното, Дрена също поема по пътя на актьорството и продуцентството.

Трагедията в семейството: На 2 юли 2023 г. синът на Дрена – Леандро де Ниро Родригес – почина едва на 19 години от свръхдоза. Де Ниро нарече загубата на внука си „страшен шок“ и призна, че постоянно се пита какво е можел да направи за него.

Рафаел де Ниро (49 г.)

Първият биологичен син на актьора се ражда през ноември 1976 г. Рафаел избира кариера извън актьорството и днес е успешен брокер на луксозни недвижими имоти в Ню Йорк. Има три деца от бившата си съпруга Клодин и от 2020 г. е женен за стилистката Хана Карнс.

Де Ниро и Дайан Абът се развеждат през 1988 г.

Връзката с Туки Смит и близнаците

След развода си актьорът започва връзка с модела и актриса Туки Смит. Чрез сурогатна майка през октомври 1995 г. се раждат близнаците Джулиан и Еърин.

Еърин де Ниро (30 г.)

През април 2025 г. Еърин обяви публично, че е трансджендър жена. В нейно съобщение тя сподели, че преходът я е доближил и до нейната тъмнокожа идентичност.

Де Ниро подкрепи дъщеря си с думите: „Обичах и подкрепях Аарон като мой син, а сега обичам и подкрепям Еърин като моя дъщеря. Не виждам защо това трябва да е драма. Обичам всичките си деца.“

Джулиан де Ниро (30 г.)

Джулиан тръгва по стъпките на баща си и прави успешна кариера на Бродуей и в телевизията. През 2022 г. изигра младия Барак Обама в сериала The First Lady, а наскоро си партнира с баща си в поредицата Zero Day.

Вторият брак с Грейс Хайтауър

Де Ниро се жени за Грейс Хайтауър през 1997 г. Двойката преминава през редица възходи и падения, включително молба за развод и подновяване на обетите през 2004 г., преди окончателно да се раздели през 2018 г.

Елиът де Ниро (28 г.)

Роден през 1998 г., Елиът е с диагноза аутизъм. Де Ниро рядко говори за личния му живот, но през 2013 г. призна, че ролята му на баща на дете със специални потребности в „Наръчник на оптимиста“ го е докоснала дълбоко.

Хелън Грейс де Ниро (14 г.)

Родена чрез сурогатна майка през 2011 г. Хелън води сравнително спокоен живот далеч от медиите, малко след като миналата година се появи заедно с баща си на червения килим на фестивала в Кан.

Нова любов и 7-ото дете

От 2021 г. Де Ниро е с експертката по тай чи Тифани Чен.

Джия Чен-де Ниро (3 г.)

Дъщеря им Джия се роди на 6 април 2023 г. Раждането ѝ бе планирано и посрещнато с много любов. Актьорът споделя, че малкото момиченце донася „чиста радост“ в дома им всеки ден.

Източник: E!News    
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