България

Разследват незаконен добив на пясък в Пазарджишко

Проверка установила разработена кариера и техника на терена, работата е била преустановена, съобщи енергийният министър

Василена Василева Василена Василева

28 август 2026, 11:09
Разследват незаконен добив на пясък в Пазарджишко
Източник: БТА

Д осъдебно производство и прокурорска преписка са образувани заради добив на пясък край пазарджишкото село Лозен. Това съобщи министърът на енергетиката Ива Петрова по време на парламентарния контрол.

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Тя отговори на въпрос, свързан с кариера за добив на инертни материали на територията на община Септември.

Петрова обясни, че Министерството на енергетиката е извършило проверка на място, а събраните данни са предадени на разследващите органи.

  • Какво е установила проверката?

На 22 юли е била извършена съвместна проверка на Министерството на енергетиката и представител на Областната дирекция на МВР-Пазарджик в района по поречието на река Чепинска, включително край село Лозен.

При проверката е установена разработена кариера за добив на пясък със следи от мащабни добивни дейности.

На място са били установени двама оператори на багери и водач на самосвал. Проверяващите са идентифицирали и техниката – два багера и самосвал.

Служител от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ към МВР е разпоредил работата на техниката да бъде преустановена и е установил самоличността на тримата работещи на обекта.

За извършената проверка е съставен констативен протокол, който на 24 юли е предоставен на Министерството на вътрешните работи. След това са образувани досъдебното производство и прокурорската преписка.

  • Общински проект или добив на пясък?

По време на проверката на място се е явил човек, представил се за служител на община Септември.

По думите му на терена се реализирал общински проект за изграждане на водоем – рибарник. Той е предоставил копия на документи, сред които разрешение за строеж и договор между общината и търговско дружество.

Последвала е допълнителна проверка на статута на терена.

По данни, представени от министър Петрова, тя е показала, че мястото попада в границите на действащи разрешения за търсене и проучване на подземни богатства или на действащи концесии за добив.

Предстои разследването да установи на какво правно основание са извършвани дейностите на терена и дали при добива на пясък са били нарушени законови изисквания.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Камелия Цветанова    
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