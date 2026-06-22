България

Спират топлата вода до края на юни в голям столичен квартал

„Топлофикация София“ започва ремонти по мрежата, подмяна на арматура и профилактика на съоръженията в района

Василена Василева Василена Василева

22 юни 2026, 09:20
Спират топлата вода до края на юни в голям столичен квартал
Източник: iStock Photos/Getty Images

Ж ителите на столичния квартал „Захарна фабрика“ ще останат без топла вода от днес до 26 юни заради планирани ремонтни дейности по топлопреносната мрежа, съобщиха от „Топлофикация София“.

От дружеството уточняват, че прекъсването е част от лятната програма за поддръжка и модернизация на съоръженията, която се извършва ежегодно с цел да се гарантира по-надеждно топлоснабдяване през предстоящия отоплителен сезон.

Голям столичен квартал остава без топла вода от днес

По време на спирането ще бъдат извършени ремонти по топлопреносната мрежа, профилактика на съоръженията и подмяна на амортизирана арматура. Според „Топлофикация София“ тези дейности са необходими за ограничаване на авариите и намаляване на риска от повреди през зимните месеци, когато натоварването на системата е най-голямо.

От дружеството посочват, че подобни ремонти се извършват през летния период именно защото тогава потреблението е по-ниско и неудобството за клиентите е по-малко в сравнение със студените месеци.

  • Част от ежегодната лятна профилактика

Всяка година през лятото „Топлофикация София“ провежда мащабни профилактични дейности по основни участъци от топлопреносната мрежа в различни райони на столицата. Те включват обследване на тръбопроводи, ремонт на съоръжения, подмяна на компрометирани елементи и подготовка на системата за есенно-зимния сезон.

Спират топлата вода в най-големия квартал на София

От дружеството подчертават, че голяма част от мрежата е изградена преди десетилетия и се нуждае от поетапна модернизация, за да се подобри надеждността на услугата и да се намалят загубите на топлинна енергия.

  • Какво трябва да знаят потребителите

Очаква се топлоподаването за битова гореща вода в квартал „Захарна фабрика“ да бъде възстановено на 26 юни след приключване на ремонтните дейности и необходимите технически проверки.

Къде и кога спира топлата вода в София: "Топлофикация" започва планови ремонти

От „Топлофикация София“ призовават гражданите да следят актуалната информация на дружеството в случай на промени в графика или необходимост от удължаване на ремонтните работи.

През последните години дружеството изпълнява поетапна програма за обновяване на топлопреносната инфраструктура в София, като целта е да бъдат намалени авариите, да се подобри качеството на услугата и да се осигури по-стабилна работа на системата през зимния сезон.

Редактор: Василена Василева
Източник: „Топлофикация София“    
Топлофикация София Захарна фабрика топла вода ремонти профилактика топлопреносна мрежа София прекъсване на водоподаването модернизация отоплителен сезон
Последвайте ни
Ивелин Михайлов обяви края на „Исторически парк“

Ивелин Михайлов обяви края на „Исторически парк“

От бежанския лагер до история на Мондиал 2026: Невероятната съдба на Нестори Иранкунда

От бежанския лагер до история на Мондиал 2026: Невероятната съдба на Нестори Иранкунда

Последно селфи от планината: Куче насочило спасителите към тялото на туристката в Пирин

Последно селфи от планината: Куче насочило спасителите към тялото на туристката в Пирин

Надежда срещу Алцхаймер: Ново лекарство „рестартира“ мозъка и връща изгубената памет

Надежда срещу Алцхаймер: Ново лекарство „рестартира“ мозъка и връща изгубената памет

Мариан Найденов: Дигиталните медии много скоро ще задминат телевизията по media spend в България

Мариан Найденов: Дигиталните медии много скоро ще задминат телевизията по media spend в България

biss.bg
Колко дълго продължава бременността при кучетата?

Колко дълго продължава бременността при кучетата?

dogsandcats.bg
Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария за преговори с Иран
Ексклузивно

Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария за преговори с Иран

Преди 1 ден
Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград
Ексклузивно

Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград

Преди 1 ден
Британските власти издирват 3 500 българи за непогасени студентски заеми
Ексклузивно

Британските власти издирват 3 500 българи за непогасени студентски заеми

Преди 22 часа
Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие
Ексклузивно

Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Идва ли по-висок данък за второ жилище и защо младите не могат да си купят дом

Идва ли по-висок данък за второ жилище и защо младите не могат да си купят дом

България Преди 2 минути

Володимир Зелернски на скандалната среща в Овалния кабинет през февруари 2025 г.

„Мистър Бийн на крек“ – скандални обиди от Белия дом към Зеленски взривиха САЩ

Свят Преди 17 минути

Предстояща книга, хроника на първата година от втората администрация на Доналд Тръмп, твърди, че неговият финансов министър Скот Бесент е направил поредица от унизителни коментари по адрес на Володимир Зеленски

Спад в цената на петрола след първия кръг преговори между САЩ и Иран

Спад в цената на петрола след първия кръг преговори между САЩ и Иран

Свят Преди 36 минути

Брент и WTI се понижиха на фона на надежди за дипломатически пробив и възможно облекчаване на санкциите

Земетресение край гръцкия остров Закинтос

Земетресение край гръцкия остров Закинтос

Свят Преди 59 минути

Епицентърът на труса е бил в Йонийско море

Китай отвърна на САЩ, наложи санкции на 10 американски компании

Китай отвърна на САЩ, наложи санкции на 10 американски компании

Свят Преди 1 час

Пекин забрани износа на стоки с двойно предназначение за фирми, свързвани с американската армия, след като Вашингтон разшири списъка с китайски компании с предполагаеми военни връзки

10 години след Брекзит: Каква е истинската цена на „развода“ с ЕС?

10 години след Брекзит: Каква е истинската цена на „развода“ с ЕС?

Свят Преди 1 час

Макар някои от най-черните прогнози да не се сбъднаха – като незабавна рецесия или срив на пазара на имоти, икономистите са единодушни, че напускането на ЕС е натежало върху потенциала за икономически растеж на Обединеното кралство

От класната стая до Мондиал 2026: Ламин Ямал сбъдна най-голямата си мечта пред очите на майка си

От класната стая до Мондиал 2026: Ламин Ямал сбъдна най-голямата си мечта пред очите на майка си

Свят Преди 1 час

Тийнейджърът взриви мрежата при разгрома над Саудитска Арабия и се нареди до Пеле сред най-младите голмайстори на планетата, преди да го сменят заради контузия

Ад на път към Гърция и това лято, 40 км тапа на АМ "Струма"

Ад на път към Гърция и това лято, 40 км тапа на АМ "Струма"

България Преди 1 час

Хиляди туристи прекараха часове в задръстване между Благоевград и Кресна, а надеждите отново са свързани с бъдещия обход на града

След първите 12 обекта: Започва нова вълна от заповеди за събаряне в „Баба Алино“

След първите 12 обекта: Започва нова вълна от заповеди за събаряне в „Баба Алино“

България Преди 1 час

Община Варна подготвя нови актове за премахване на незаконни постройки в комплекса „Форест клуб“, докато инвеститорът се готви за съдебна битка

Джон Тернъс (в ляво) и Тим Кук

Новият шеф на Apple иска да преобрази компанията още следващата година

Технологии Преди 2 часа

Джон Тернъс официално поема поста на изпълнителен директор на 1 септември т.г., като всички очакват да мине време преди неговите идеи да започнат да се реализират. Изглежда обаче, че той няма да се бави много и има амбициозни цели още от началото

<p>Десетки ранени след експлозия в един от най-важните газови обекти в света</p>

Мощна експлозия разтърси ключов газов обект в Катар, десетки пострадали

Свят Преди 2 часа

Инцидентът е станал в индустриалната зона Рас Лафан, разположена северно от столицата Доха

Тръмп: Италия не е там, когато светът има нужда от нея

Тръмп: Италия не е там, когато светът има нужда от нея

Свят Преди 3 часа

Американският президент обвини Рим, че не се ангажира достатъчно с противопоставянето на Иран

<p>Мелони отговори на критиките на Тръмп</p>

Мелони отговори на критиките на Тръмп: Не смятам споровете за достойни за лидери

Свят Преди 3 часа

Спорът между Вашингтон и Рим поражда въпроси за бъдещето на политическите и икономическите отношения между двете държави

Дипломатически пробив в Швейцария: САЩ и Иран с план за край на войната в Близкия изток

Дипломатически пробив в Швейцария: САЩ и Иран с план за край на войната в Близкия изток

Свят Преди 3 часа

Вашингтон и Техеран са договорили механизъм за предотвратяване на конфликти в Ливан и пътна карта за постигане на споразумение до 60 дни

Фаталният бънджи скок в Бразилия: Нови арести и подозрения за прикриване на доказателства

Фаталният бънджи скок в Бразилия: Нови арести и подозрения за прикриване на доказателства

Свят Преди 3 часа

Полицията задържа още трима души, след като ключово записващо устройство изчезна след трагедията

,

Истината за глутена: Научни факти срещу популярните митове

Любопитно Преди 3 часа

Модерна мания или реална опасност за здравето? Науката разбива най-популярните митове за глутена, отслабването и подутия стомах, които всекидневно четем в социалните мрежи

Всичко от днес

От мрежата

Защо на някои кучета им става лошо при пътуване с кола

dogsandcats.bg

Кои са трите вида Пудели и кой е най-добрият избор за вас

dogsandcats.bg
1

Смениха емблематичната табела на Смолян

sinoptik.bg
1

Как изглеждат изворите на Тъмната река

sinoptik.bg

Джей Ло с болезнено признание за развода, запя „Thank U, Next“ на концерта на Ариана Гранде

Edna.bg

Тото претърпя операция на очите, възстановява се

Edna.bg

Тибо Куртоа с признание за Реал Мадрид

Gong.bg

Императора с горещ коментар и съвет след отпадането на Турция

Gong.bg

Трус от 4,2 край остров Закинтос

Nova.bg

Цените на петрола поевтиняха след първия кръг преговори между САЩ и Иран

Nova.bg