Спират топлата вода до края на юни в голям столичен квартал

Ж ителите на столичния квартал „Захарна фабрика“ ще останат без топла вода от днес до 26 юни заради планирани ремонтни дейности по топлопреносната мрежа, съобщиха от „Топлофикация София“.

От дружеството уточняват, че прекъсването е част от лятната програма за поддръжка и модернизация на съоръженията, която се извършва ежегодно с цел да се гарантира по-надеждно топлоснабдяване през предстоящия отоплителен сезон.

Голям столичен квартал остава без топла вода от днес

По време на спирането ще бъдат извършени ремонти по топлопреносната мрежа, профилактика на съоръженията и подмяна на амортизирана арматура. Според „Топлофикация София“ тези дейности са необходими за ограничаване на авариите и намаляване на риска от повреди през зимните месеци, когато натоварването на системата е най-голямо.

От дружеството посочват, че подобни ремонти се извършват през летния период именно защото тогава потреблението е по-ниско и неудобството за клиентите е по-малко в сравнение със студените месеци.

Част от ежегодната лятна профилактика

Всяка година през лятото „Топлофикация София“ провежда мащабни профилактични дейности по основни участъци от топлопреносната мрежа в различни райони на столицата. Те включват обследване на тръбопроводи, ремонт на съоръжения, подмяна на компрометирани елементи и подготовка на системата за есенно-зимния сезон.

Спират топлата вода в най-големия квартал на София

От дружеството подчертават, че голяма част от мрежата е изградена преди десетилетия и се нуждае от поетапна модернизация, за да се подобри надеждността на услугата и да се намалят загубите на топлинна енергия.

Какво трябва да знаят потребителите

Очаква се топлоподаването за битова гореща вода в квартал „Захарна фабрика“ да бъде възстановено на 26 юни след приключване на ремонтните дейности и необходимите технически проверки.

Къде и кога спира топлата вода в София: "Топлофикация" започва планови ремонти

От „Топлофикация София“ призовават гражданите да следят актуалната информация на дружеството в случай на промени в графика или необходимост от удължаване на ремонтните работи.

През последните години дружеството изпълнява поетапна програма за обновяване на топлопреносната инфраструктура в София, като целта е да бъдат намалени авариите, да се подобри качеството на услугата и да се осигури по-стабилна работа на системата през зимния сезон.