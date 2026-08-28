Шишков: Завършването на Околовръстния път е решението за трафика през Владая

Т райното решение на проблема с тежкия трафик през Владая е завършването на Софийския околовръстен път. Това заяви регионалният министър Иван Шишков по време на парламентарния контрол.

Кога ще бъде завършен Софийският околовръстен път? Шишков обяви следващите стъпки

По думите му именно Околовръстният път трябва да бъде основното трасе за излизане от София към Южна България и изграждането му ще доведе до реално облекчаване на движението през Владая.

Шишков отговори на въпрос на депутата от „Възраждане“ Петър Петров относно краткосрочните и дългосрочните мерки за безопасност по републиканския път Е-79 в района.

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Кога ще започнат процедурите за Околовръстния път?

На 17 септември Върховният експертен съвет се очаква да разгледа и одобри Подробния устройствен план (ПУП) за последния участък от Софийския околовръстен път, съобщи министърът.

След одобряването му Агенция „Пътна инфраструктура“ ще започне подготовката на процедурите за възлагане на обществените поръчки.

„Обществените поръчки се правят тогава, когато има подробни устройствени планове“, коментира Шишков, като направи сравнение с процедурите около автомагистрала „Хемус“.

Министърът припомни, че през 2023 г., когато е бил регионален министър в служебно правителство, е бил одобрен ПУП за друг участък от Околовръстния път.

„На фокус е истинската безопасност и истинското облекчаване на софиянци за изход към Южна България, а това е реализирането на Софийския околовръстен път“, заяви той.

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Какво предстои по трасето?

В началото на юли Шишков съобщи, че се очаква скоро да бъде одобрен ПУП за участъка от кв. „Бъкстон“ до бул. „Цар Борис III“.

За другия участък, чийто ПУП е приет през 2023 г., вече е започнала процедура по отчуждаване.

Какви мерки се въвеждат във Владая?

Докато бъде реализирано дългосрочното решение, са предвидени редица мерки за повишаване на безопасността по Е-79.

Сред тях е поставянето на два реда гъвкави разделителни стълбчета по близо 5-километров участък. Те няма да бъдат разполагани при кръстовища и в зоните за начало и край на реверсивното движение.

Предвижда се и ограничение на скоростта до 50 км/ч в определен участък.

Шишков съобщи, че през тази година вече е положена нова хоризонтална пътна маркировка със светлоотразителни стъклени перли и добавка за повишаване на сцеплението.

Предвидено е още възстановяване на липсващи елементи от пътната сигнализация и поставяне на допълнителна предварителна сигнализация.

Мерките идват на фона на поредния тежък инцидент в района. През юли 63-годишна жена загина при катастрофа между два автомобила.

Автоматично управление на реверсивното движение

АПИ подготвя и обществена поръчка за проектиране и изграждане на автоматични системи за управление на реверсивното движение в трилентовите участъци.

Системите ще използват светофарни уредби и ще позволят да отпадне необходимостта от ръчно поставяне на пътна сигнализация.

По информация на министъра процедурата се очаква да стартира до края на 2026 г.

Според Шишков обаче всички тези мерки са временни решения. Трайното облекчаване на трафика и повишаването на безопасността ще дойдат с довършването на Софийския околовръстен път.