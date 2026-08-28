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Пътят от Космоса до Земята: Превръщането в метеорит отнема точно 7 етапа

Как една космическа скала се превръща в метеорит? Ново изследване разкрива, че процесът не е просто изгаряне, а преминава през точно 7 сложни фази - от формирането на вакуум до финалната топлинна коричка

28 август 2026, 12:45
Пътят от Космоса до Земята: Превръщането в метеорит отнема точно 7 етапа
Източник: iStock

Д оскоро повечето от нас си представяха превръщането на космическа скала в метеорит по доста опростен начин: астероидът навлиза в атмосферата, нагрява се от триенето, разпада се с ярка светлина и останките му падат на земята. Ново подробно изследване обаче разкрива, че този процес е значително по-сложен и се състои от точно седем фази, управлявани от специфични физични процеси.

Учени са анализирали видеозаписи и снимки на 75 падане на метеорити, за да съставят детайлен 7-стъпков модел за пътя от космически астероид до метеорит.

Седемте фази на падане от Космоса

Първа фаза: Зараждането на метеора - В най-горните слоеве на атмосферата въздухът е твърде рядък за дишане, но бързо движещата се скала образува ударна вълна. Молекулите на въздуха се нагряват, скалата започва да свети и официално се превръща в метеор.

Втора фаза: Ускоряване на въртенето - При слизане към по-плътните слоеве яркостта нараства. Анализът показва, че най-бързо въртящите се скали могат да правят пълен оборот около оста си за от 0,5 до 5 секунди.

Трета фаза: Огнената топка - Когато по-големите скали навлязат по-дълбоко, те се превръщат в т.нар. огнена топка. Сблъсъкът с въздуха стопява повърхността на скалата, превръщайки я в течни капчици, които веднага се изпаряват.

Четвърта фаза: Топлинно равновесие - В този етап плътността на въздуха все още е близо 4000 пъти по-ниска от тази на морското равнище. Скалата губи около 40% от масата си основно чрез разтопяване. Водещият учен д-р Питър Дженискенс от института SETI и NASA Ames посочва, че обратно на предишните хипотези, първо разтопяването, а не изпарението, определя загубата на маса.

Пета фаза: Ранно разпадане (Фрагментация) - Изненадващо за учените, разпадането на фрагменти се случва по-рано, отколкото се смяташе. Опустошителните пукнатини и топлината разчупват скалата. Важен открит детайл е, че движението на главната скала образува вакуум зад себе си, който притегля малките парчета и ги кара да падат на земята в тясна ивица.

Шеста фаза: Последното избухване - Забавящите се фрагменти се разпръскват и за последен път излъчват ярка светлинна светкавица.

Седма фаза: Превръщането в метеорит - Фрагментите се забавят дотолкова, че спират да светят и да се разпадат. Процесът на разтопяване приключва, оставяйки тънка разтопена коричка върху скалите. Тяхната скорост вече е много ниска и те най-накрая тупват на Земята като метеорити.

Защо това откритие е толкова важно?

Тези нови знания не са просто теоретично любопитство. Разбирането на процеса, по който малките астероиди се разпадат в атмосферата, е от изключително значение за планетарната защита на Земята. Това помага на астрономите да изчисляват по-точно какви щети биха могли да нанесат навлизащи в атмосферата космически тела и как да бъдат проследявани техните останки.

Източник: iflscience    
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