България

Камион проби двете мантинели на АМ „Марица“ заради спукана гума, спря в нива

По чудо в отсрещната лента не е имало автомобили

Василена Василева Василена Василева

28 август 2026, 10:56
Камион проби двете мантинели на АМ „Марица“ заради спукана гума, спря в нива
Източник: NOVA/Димитър Иванов

К амион премина през разделителните мантинели на автомагистрала „Марица“ и навлезе в насрещното платно при инцидент в петък сутрин. Катастрофата е станала около 6:07 часа при 85-ия километър.

Камион помете човек на магистрала „Марица“

Товарният автомобил е с полска регистрация. Зад волана е бил 36-годишен мъж от Узбекистан. По първоначални данни след спукване на лявата предна гума шофьорът е загубил контрол над камиона, предаде NOVA.

Кола с турска регистрация скъса мантинелата и се преобърна в насрещното платно на АМ „Марица“

Източник: NOVA/Димитър Иванов

Той е пресякъл платното, разкъсал е двете разделителни мантинели между двете платна и е навлязъл в насрещната лента. След това камионът е напуснал пътното платно и е спрял в земеделска нива.

Ужасът на "Тракия": Говори мъжът, подал сигнал до 112 за смъртоносната катастрофа

Водачът е контактен и е транспортиран в МБАЛ-Хасково за преглед. Пробата му за алкохол е отрицателна.

По чудо в отсрещната лента не е имало автомобили.

Източник: NOVA/Димитър Иванов

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През юни при подобна катастрофа на „Тракия” загинаха трима души, сред които две деца. Няколко седмици по-късно при нов инцидент тир отново премина през мантинелата и се вряза в две насрещно движещи се коли. Един човек загина, а двама бяха ранени.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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