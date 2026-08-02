От утре: Спират топлата вода на десетки квартали в София до 10 август

М ащабно спиране на топлата вода предстои в столицата. От понеделник, 3 август, до 10 август включително, „Топлофикация София“ спира подаването към всички абонати, захранвани от ТЕЦ „София“. Причината е провеждането на задължителния годишен планов ремонт на основните съоръжения в централата и съпътстващата топлопреносна мрежа.

Спират топлата вода в голяма част от София през август

От дружеството подчертават, че временното прекъсване е от критично значение за подготовката на съоръженията преди студените месеци.

В официалното съобщение на „Топлофикация“ се посочва:

„Дейностите са част от програмата за профилактика на основните съоръжения и са насочени към поддържане и повишаване на сигурността и ефективността на топлоснабдяването.“

От дружеството добавят още относно целта на планираните работи:

„Ремонтът е необходим за гарантиране на по-надеждна и сигурна услуга и за ограничаване на риска от аварии през предстоящия отоплителен сезон.“

Засегнати райони и квартали

Засегнати от 8-дневната профилактика ще бъдат абонати в голяма част от централните и северните райони на София. Списъкът с квартали включва:

„Надежда“ (първа, втора и част от четвърта част от бл. 401 до бл. 422), „Толстой“, „Свобода“ (блокове 41 и 42), „Илиянци“, „Света Троица“, „Фондови жилища“, „Илинден“, „Банишора“, зоните Б-5, Б-5-3, Б-18 и Б-19, както и НПЗ „Военна рампа“.

Без топла вода остава и голям периметър от центъра и широк център, заключен между булевардите „История славянобългарска“, „Данаил Николаев“, „Мадрид“, „Евлоги и Христо Георгиеви“, „Патриарх Евтимий“, „Ген. Тотлебен“, „Константин Величков“, „Александър Стамболийски“, „Тодор Александров“ и „Илиянци“.

Засегната ще бъде и част от ж.к. „Лозенец“, ограничена от булевардите „Евлоги и Христо Георгиеви“, „Черни връх“, „Христо Смирненски“ и „Драган Цанков“.

Възстановяване на услугата

Според графика на топлофикационното дружество, нормалното подаване на топла вода към всички засегнати домакинства и бизнес абонати ще бъде възстановено веднага след приключване на ремонтните дейности на 11 август.