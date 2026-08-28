„Никога повече не коментирайте тялото на жена ми!“: Бруклин Бекъм с остра реакция

Н ай-големият син на Дейвид и Виктория Бекъм скочи остро срещу потребител в социалните мрежи, който си позволи да коментира външния вид на съпругата му Никола Пелц.

Повод за реакцията му стана коментар под видео, в което Бруклин приготвя овчарски пай (Cottage Pie). Потребител бе написал: „Само на мен ли ми прави впечатление колко болнава изглежда жена ти? Излага се на показ, вземи я нахрани!“

27-годишният Бруклин не замълча и защити Никола с мощен отговор:

„Никога повече не говори за съпругата ми! Тя е абсолютно прекрасна и нямаш никакво право да коментираш тялото на която и да е жена. Това е позорно.“

Бруклин никога не се е колебал да брани 31-годишната си съпруга онлайн. Още в началото на годината, отбелязвайки годишнината от подновяването на обетите им, той заяви: „Ти си най-добрият ми приятел и те обичам повече от самия живот. Заклевам се винаги да те защитавам.“

Brooklyn Beckham claps back at ‘disgraceful’ comments urging him to feed ‘sickly’ wife Nicola Peltz https://t.co/S2S0hD7TrJ pic.twitter.com/PriCerEySj — New York Post (@nypost) August 26, 2026

Враждата в семейство Бекъм: Хронология на една война

Думите на Бруклин не са празни. Напрежението между него и известните му родители ескалира изключително много през последните години. Ето как се стигна до пълния разрив между клана Бекъм и младото семейство:

1. Драмата със сватбената рокля (Април 2022 г.)

Всичко започна, когато Никола Пелц не облече рокля с марката на свекърва си Виктория Бекъм на сватбата им в Палм Бийч, а заложи на Valentino Couture. Никола по-късно обясни, че ателието на Виктория не е имало възможност да изработи тоалета навреме, но това отключи първите слухове за вражда.

2. Инцидентът с първия сватбен танц

Големият скандал на самата сватба обаче е настъпил по време на първия танц. Певецът Марк Антъни, който е близък приятел на семейството, вместо да обяви младоженците, поканил на сцената „най-красивата жена в залата – Виктория Бекъм“. Според очевидци и диджея на сватбата DJ Fat Tony, Никола избухнала в сълзи и напуснала залата, докато Виктория и Бруклин танцували.

“Don’t Ever Talk About My Wife”: Brooklyn Beckham Fiercely Defended Nicola Peltz Against A “Disgraceful” Body-Shaming Comment https://t.co/0TTdZELlsk — BuzzFeed (@BuzzFeed) August 28, 2026

3. Пропуснатите юбилеи и празници

Април 2024 г.: Никола пропуска 50-ия рожден ден на Виктория.

Май 2025 г.: Бруклин и Никола не присъстват на 50-ия рожден ден на Дейвид Бекъм в Лондон, въпреки че са били в Англия по същото време.

Коледа 2025 г.: Бруклин прекарва празниците с богатото семейство на Никола (милиардера Нелсън Пелц), вместо с родителите си.

4. Наемане на адвокати и блокиране в Instagram

През май 2025 г. двойката нае известна правна кантора в Лондон, за да спре разпространението на „дезинформация“ по техен адрес в пресата. В края на 2025 г. стана ясно, че Бруклин е блокирал родителите си и братята си в Instagram.

5. Публичното скъсване (Януари 2026 г.)

В началото на 2026 г. Бруклин публикува извънредно съобщение в мрежата:

„Не искам да се помирявам със семейството си. За първи път в живота си се изправям и защитавам самия себе си. Родителите ми винаги са се опитвали да контролират медийния образ и се интересуват единствено от 'Марката Бекъм'. Ние с Никола искаме просто спокойствие, личен живот и щастие“.

Виктория и Дейвид отвърнаха лаконично, че винаги са се опитвали да бъдат най-добрите родители и да предпазят децата си от медийния натиск, под който живеят вече 30 години.

Своя коментар даде и известният шеф готвач Гордън Рамзи, близък приятел на семейството, който призова Бруклин да спре войната: „Спомни си откъде си тръгнал. Един ден няма да ги има майка ти и баща ти и ще съжаляваш. Любовта понякога е сляпа“.