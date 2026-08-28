Рецепта за любов: Джиджи Хадид разкри с какво е омагьосала Брадли Купър

С упермоделът Джиджи Хадид разкри кулинарната тайна, по която нейният любим Брадли Купър буквално полудява, съобщи Page Six.

31-годишната красавица приготви ароматна паста с прошуто и пресни билки в епизод от поредицата „Now Serving“ на Vogue France. Именно това ястие се е превърнало в прекия път към сърцето на 51-годишния холивудски актьор.

Докато смесваше домати, прошуто, коприва/кориандър, зехтин, кедрови ядки, пармезан и щипка лют червен пипер за разкош, моделът откровено сподели:

„Определено съм приготвяла това за моя мъж. Той го обожава!“, изповяда се Джиджи, въпреки че спести директното споменаване на името на Брадли Купър.

Хадид допълни, че никога не мери съставките точно, когато готви: „Всичко е въпрос на опитване, аромат и усещане. Готвенето е просто още една форма на творчество.“

Любов, различна от всичко преживяно досега

В интервю за корицата на Vogue France супермоделът отвори завесата и за самата им връзка, описвайки я като нещо напълно различно от предишния ѝ опит.

Gigi Hadid reveals the secret to her ‘man’ Bradley Cooper’s heart: ‘He loves this’ https://t.co/W8NEBtFdEx pic.twitter.com/WEdJlKZqtL — Page Six (@PageSix) August 27, 2026

„Това, което е толкова красиво в настоящата ми връзка, е способността да бъдем дълбоко искрени един с друг. Да казваме точно какво мислим и то в момента, в който го изпитваме“, разкрива тя.

Джиджи признава, че с Брадли имат различни професии и не винаги разбират специфичните си предизвикателства, но най-важното е да имаш до себе си човек, който те подкрепя и ти помага да останеш стъпил здраво на земята.

Подготовка за сватба?

Романсът между Джиджи Хадид и Брадли Купър започна през октомври 2023 г., когато бяха забелязани на романтична вечеря в Ню Йорк. Оттогава двойката е неразделна.

И двамата вече имат деца от предишни връзки – Джиджи е майка на 5-годишната Хай от певеца Зейн Малик, а Купър има 9-годишна дъщеря Леа от супермодела Ирина Шейк.

През последните седмици обаче слуховете за сватба придобиха нов тласък, след като папараци заснеха двамата да носят идентични халки, наподобяващи брачни брачни халки.