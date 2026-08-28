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Хибридната война на Русия срещу Европа - защо заплахата се засилва

Дронове, саботажи, кибератаки и предполагаеми опити за убийства засилват опасенията за ескалация

28 август 2026, 10:11
Хибридната война на Русия срещу Европа - защо заплахата се засилва
Снимката е илюстративна   
Източник: БТА
  • Атаките, приписвани на Русия, стават все по-дръзки, включително саботажи, кибератаки, прониквания на дронове и предполагаеми опити за убийства в Европа. Затова някои експерти смятат, че определението „хибридна война“ вече омекотява реалния мащаб на конфликта.
  • ЕС и НАТО продължават да използват термина „хибридна война“, за да разграничат тези действия от пряка военна атака. Според официалната позиция става дума за враждебни действия под прага на откритата война, докато критиците предупреждават, че езикът може да създаде фалшиво чувство за сигурност и да забави реакцията.
  • Експерти предупреждават, че Москва постепенно тества границите на допустимото. Според тях това е процес на постепенно свикване с все по-сериозни атаки, от кибератаки и саботажи до физически нападения. Паралелно с това европейските власти засилват мерките за сигурност, но избягват да заявят, че Русия подготвя пряка атака срещу държава от НАТО.

Европа е атакувана от Русия - защо не отвръща на удара?

Дронове и експлозиви, открити в Германия и свързани с предполагаема атака срещу летището в Лайпциг. Военноморски дрон, свален близо до газова платформа в Черно море. Заговор за убийството на европейски ръководител в отбранителната индустрия.

Кампанията на Русия срещу Европа изглежда все по-дръзка. Въпреки това лидерите на Европейския съюз продължават да не желаят да я нарекат така, както все повече представители на службите за сигурност смятат, че изглежда: война. Вместо това те използват по-мекото определение „хибридна война“, което позволява на ЕС и НАТО да избегнат военен отговор.

Тази терминология е обект на все по-силни критики, тъй като Москва засилва саботажите, кибератаките и други операции в Европа. Експерти по сигурността, дипломати и представители на отбранителния сектор, разговаряли с POLITICO, заявяват, че определението „хибридна“ крие риск да омаловажи сериозността на заплахата и да прикрие докъде вече е ескалирала конфронтацията с Русия.

Показателен пример е случилото се по-рано тази седмица, когато германски разследващи откриха трети дрон, както и експлозиви, за които се смята, че са свързани с планирана атака срещу летище. Канцлерът Фридрих Мерц предупреди, че страната му е изправена пред „много реални заплахи“ и е обект на „засилен интерес от страна на хибридни нападатели“.

Европа е изправена пред „ескалираща кампания от заплахи“ и „хибридна война“, предупреди председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в публикация в X на 20 август след инцидента в Черно море.

На фона на постоянно увеличаващия се списък от подобни събития, за които някои разузнавателни служби смятат, че може да са част от подготовка за пряка руска атака срещу държава от НАТО, директорът на ЦРУ Джон Ратклиф посети Москва тази седмица, за да предупреди Кремъл да не атакува страни членки на алианса.

„Наистина сме в хибридна война, която вече не е чак толкова „хибридна“, заяви Камий Гран, бивш помощник генерален секретар на НАТО, а сега ръководител на Европейската асоциация на аерокосмическата, отбранителната и индустрията за сигурност.

„Всички изпълнителни директори на компаниите от отбранителната индустрия, с които работя, увеличиха личната си охрана през последните месеци“, каза Гран, след заплахите срещу ръководителя на Saab и заговора за убийството на главния изпълнителен директор на германския отбранителен гигант Rheinmetall.

Снимката е илюстративна
Снимката е илюстративна Източник: IStock

Лидерите и представителите на ЕС обаче искат да избегнат всяко внушение, че Русия е на прага на пряка атака. „Можем съвсем ясно да кажем, че европейските служби не виждат никакъв риск от нападение срещу европейски държави“, заяви високопоставен представител на ЕС, пожелал анонимност, тъй като няма право да говори официално.

Лидерите често използват термините „хибридна заплаха“ или „хибридна война“, които обикновено се свързват с публикация от 2007 г. на бившия анализатор на Пентагона Франк Хофман, макар че съществуват различни версии за авторството на термина.

Понятието е широко и обхваща „съчетанието от принудителни и подривни действия, конвенционални и неконвенционални методи, тоест дипломатически, военни, икономически и технологични, които могат да бъдат използвани координирано от държавни или недържавни актьори за постигане на конкретни цели, като същевременно остават под прага на официално обявената война“, според определение, предоставено на POLITICO от Европейската комисия.

Представител на ЕС, пожелал анонимност, за да може да обсъжда чувствителни въпроси, свързани със сигурността, заяви, че „хибридни заплахи“ и „хибридна война“ се използват за описване на действия, които не достигат до пряко нападение срещу европейски военни или цивилни цели.

Тези определения позволяват на ЕС да избегне обявяването на състояние на война и съответно необходимостта от военен отговор от страна на ЕС или НАТО. Те също така създават впечатлението за заплахи, с които обществото вече е свикнало, предвид разпространението на подобни атаки с по-ниска интензивност и провокации в Европа от средата на 2000-те години насам.

Има и друга причина да се използва определението „хибридна“: всяко внушение, че европейските държави са във война или в пряк конфликт с Русия, може да има сериозни икономически последици, като накара инвеститорите да изтеглят капитала си, а застрахователните премии да поскъпнат значително.

За Джеймс Апатурази, заместник-помощник генералния секретар на НАТО по въпросите на иновациите, хибридните заплахи и киберсигурността, терминът е напълно подходящ за описване на действията на Русия, която допуска дронове и самолети да нарушават въздушното пространство на НАТО или ЕС.

„Склонни сме да използваме термина „хибридни действия“, защото отдавна сме отвъд етапа на обикновените заплахи, както показва широкият спектър от кибератаки, саботажи и прониквания на дронове“, заяви той пред POLITICO.

„Ние реагираме на тези враждебни действия, например когато съюзниците координираха експулсирането на руски „дипломати“ и когато разположихме военни средства в Балтийско море, за да възпрепятстваме повреждането на подводна инфраструктура“, добави Апатурази.

Критиците обаче твърдят, че прекомерната употреба на израза „хибридна война“ за описване на убийства и прониквания на дронове крие риск обществото да изпадне в опасно самодоволство и фалшиво чувство за сигурност.

„Трябва просто да говорим за конфликт“, заяви Павел Вечински, главен изпълнителен директор на компанията за отбранителни технологии DataWalk.

„През декември Русия почти изключи цялата електроенергийна мрежа на страната ни. Бяхме на минути от това да останем без електричество в цялата страна. Те се опитват да взривяват железопътни линии, и поне в един случай успяха. Изпращат пакети, натъпкани с експлозиви. Има огромен брой кибератаки: Полша е най-атакуваната кибернетично страна в Европа“, каза той.

„Как можете да кажете, че не сте в конфликт, ако чужда държава убива граждани и взривява железопътните ви линии?“, продължи той, визирайки убийството през юни миналата година на Сьомон Скрепецки, художник и яростен критик на Владимир Путин.

За Гран, който беше помощник генерален секретар на НАТО от 2016 до 2022 г., ескалиращите атаки са огледален образ на постепенното увеличаване на подкрепата на западните държави за Украйна след пълномащабното нахлуване на Москва през 2022 г.

„Започнахме с изпращането на каски и спални чували, а накрая стигнахме до ракети с голям обсег“, каза той.

„Това е методът на сваряването на жабата“, добави Гран, имайки предвид неспособността да се реагира на вредна ситуация, която се развива постепенно с течение на времето.

„Това, което вчера ни се струваше шокиращо, утре се превръща в норма и така нататък, докато не се окажете в много по-интензивна ситуация... Те тестват границите“, каза той.

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Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин
Източник: POLITICO    
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