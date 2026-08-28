Свят

Обрат в Йерусалим: Археолози откриха „истинския гроб“ на Исус Христос

Изследователите са извършвали разкопки в йерусалимската църква „Свети Гроб“, римска църква от IV в., построена върху свято място, където много християни вярват, че Христос е бил разпнат, погребан и след това възкръснал на Великден

Надежда Неменски Надежда Неменски

28 август 2026, 09:57
Обрат в Йерусалим: Археолози откриха „истинския гроб“ на Исус Христос
Църквата Възкресение Христово в Йерусалим   
Източник: iStock/GettyImages

С лед години на търсене италиански археолози откриха древен обект, който съвпада с библейското описание на мястото, където е бил погребан Исус Христос, според предварително проучване в йерусалимското археологическо списание Liber Annuus.

„Открихме доказателства за погребален ландшафт“, заяви водещият археолог Франческа Романа Стасола от университета „Ла Сапиенца“ в Рим пред Daily Mail в ексклузивна статия.

Изследователите са извършвали разкопки в йерусалимската църква „Възкресение Христово“, римска църква от IV в., построена върху свято място, където много християни вярват, че Христос е бил разпнат, погребан и след това възкръснал на Великден, пише The New York Post.

В резултат на това тя се е превърнала в мека за религиозни поклонници от целия свят, привличайки около четири милиона посетители годишно.

По време на последните етапи от разкопките през 2025 г., започнали три години по-рано при реставрация на пода, екипът открива особен ландшафт, който подсказва, че може да са попаднали на нещо важно.

Под църквата е имало изоставена кариера, обработваеми парцели земя, изсечени в скалите гробници и древна градина. Съвпадение или не, Евангелието от Йоан описва: „А на онова място, дето бе разпнат, имаше градина, и в градината - нов гроб, в който никой още не бе полаган.“

Въпреки че в гробницата не са намерени останки, изобилието от паралели е изключително убедително. Йоан 19:20 казва, че разпятието е станало близо до Йерусалим, докато Евреи 13:12 твърди, че то се е случило извън градската порта, точното местоположение на кариерата по времето на Христос.

Друг увлекателен детайл? Участъци от кариерата са били с дълбочина около 6 метра и са били запълнени с пръст, което подсказва, че е служила за земеделски цели. Земеделската функция на обекта се потвърждава допълнително от откриването на маслинови дървета и лози, възможно същата растителност, спомената в Йоан 19:41, които датират от времето на смъртта на Исус, за която се смята, че е настъпила около 33 г. сл. Хр.

„Евангелието споменава зелена площ между Голгота и гробницата и ние идентифицирахме тези обработваеми ниви“, каза Стасола пред Times of Israel.

Всъщност гробовете, които са били изсечени директно в камъка, доказват, че това е било действително място за погребения и съвпадат с описанията на Матей, Марк и Лука за гроба на Исус като изсечен в скала.

Доказателствата надхвърлят паралелите с Библията. Една конкретна камера е била блокирана от римска конструкция, построена по време на управлението на император Адриан през II в.

Около 200 години по-късно строителите, наети от работниците на Константин, разрушават римската конструкция и разкопават обекта, за да разкрият гробницата, която след това отделят от останалите камери. Те дори я даряват със собствен християнски параклис, където поклонниците да могат да се събират и да се молят.

Въпреки че това не доказва категорично, че това е било мястото на погребението на Исус, кампанията по запазването му подсказва, че знанието за обекта се е предавало на ранните поколения християнски вярващи.

„Истинското съкровище, което разкриваме, е историята на хората, които са направили този обект това, което е, изразявайки вярата си тук“, каза Стасола пред Times.

„Независимо дали някой вярва или не в историчността на Светия Гроб, фактът, че поколения хора са вярвали, е обективен. Историята на това място е историята на Йерусалим и поне от един определен момент нататък е историята на почитането на Исус Христос“, категоричен е той.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The New York Post    
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