България

Започна строителството на бул. "Копенхаген" в София

Проектът включва 2,8 км релсов път, 2,8 км велоалеи, 8400 кв. м нови тротоари, 389 нови дървета

Василена Василева Василена Василева

28 август 2026, 12:45
Започна строителството на бул. "Копенхаген" в София
Източник: БТА

З апочна строителството на изцяло новия бул. "Копенхаген". Това е един от най-важните интраструктурни проекти на София, който ще свързва кварталите "Младост" и "Дружба", обяви на първата копка кметът на София Васил Терзиев.

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Срокът на строителството е 350 дни, през които трябва да бъде изграден булевард с дължина близо километър и половина на стойност 28 милиона евро, каза Терзиев.

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Проектът включва 2,8 км релсов път, 2,8 км велоалеи, 8400 кв. м нови тротоари, 389 нови дървета. 

София започна строежа на новия булевард „Копенхаген“
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Започна строителството на бул Копенхаген в София
Започна строителството на бул Копенхаген в София
Започна строителството на бул Копенхаген в София
Започна строителството на бул Копенхаген в София

Заместник-кметът по строителство Никола Лютов каза, че бул. "Копенхаген" е проект, който съчетава всички инвестиционни намерения, които Столичната община има. Свързва два големи района на града и предлага няколко вида обществен транспорт. На него има както велоалеи, така и четири платна за движение, широки тротоари в достъпна градска среда и озеленяваме повече от два пъти това от изискването по наредба, представи достойнствата на проекта Лютов. 

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По думите му това е пореден голям инфраструктурен проект, в който Общината рехабилитира или изгражда изцяло нов релсов път, така че да се разширява мрежата, по която могат да се движат трамваите в столицата. 

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В началото на годината Столичната община обяви, че инвестициите в трамвайната мрежа на София ще продължат и през 2026 г. с подготовка на нови проекти и изпълнение на строително-ремонтни дейности. През 2025 г. в столицата бяха изградени 4,4 км нови трамвайни трасета.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, София Господинова    
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