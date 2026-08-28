Асен Василев: "Прогресивна България" иска да ни върне обратно към философията на евтиния труд

"Прогресивна България" иска да ни върне обратно към философията на евтиния труд и "капковото напояване" за работещите, каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев, цитиран в съобщение на партията. Според Василев това е пагубно, защото няма богата държава с евтин труд и ниски заплати.

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"Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев обяви, че работещите на минимална заплата ще получат 30 евро на месец по-малко по новата „прогресивна“ формула, отколкото по формулата, която приехме през 2022 г. Пак с 30 евро на месец намалиха и всички пенсии, отпуснати след 1 юли. За да не се чувстват пренебрегнати другите работещи, планират да вдигнат и максималния осигурителен доход на 2400 евро", посочва Василев.

"Нито дума за увеличение на правата, които стоят срещу по-високите вноски, явно след пенсионерите и майките работниците са новите олигарси", добавя той.

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Според Василев основната причина за съпротивата срещу вдигането на минималната работна заплата е смяна на мисленето и модела, на който беше изградена голяма част от бизнеса в България към 2021 г.

"Срещу по-доброто заплащане на труда трябва да стои по-висока производителност, но както е видно от данните, България все още не е даже на средноевропейските съотношения на заплащане/производителност", допълва той.

"Ако използваме само производителността на труда, то минималната заплата трябва да се увеличи с 11,4%, за да достигнем средноевропейското съотношение на минимална заплата към производителност на труда. Казано с други думи, пак стигаме до 690 евро на месец", написа Асен Василев във Facebook преди дни.