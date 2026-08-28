България

От 5°C до 36°C: Ето с какво време ще посрещнем септември

Синоптикът Анастасия Стойчева очаква максимални температури до 36° и продължителни слънчеви периоди.

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  • Септември няма да е горещ, но температурите ще останат около и над нормата. Очакват се минимални стойности от 5–10°C, а максималните ще достигат 31–36°C. В отделни котловини към края на месеца може да паднат под 5°C.
  • Слънчевите периоди ще позволяват плажуване. Ще има поредици от по 4–5 дни със слънчево време, включително по Черноморието, но постепенно ще започнат кратки нахлувания на по-хладен въздух.
  • Валежите остават по-несигурни, с по-висока вероятност за повече дъжд в Югозападна България. През първата половина на месеца се очаква положителна температурна аномалия на запад и в централните райони, докато на изток температурите може да са малко под нормата.
Месечна прогноза на НИМХ за септември
Месечна прогноза на НИМХ за септември Източник: НИМХ

Септември няма да бъде горещ, но температурите ще останат около и над обичайните за периода. Това прогнозира в ефира на NOVA синоптикът от НИМХ Анастасия Стойчева. „Горещ септември няма да е. Очакват ни нормални температури за месеца. Не може обаче да очакваме такива, каквито имаме през самото лято“, обясни тя.

По думите ѝ минималните температури през месеца ще бъдат между 5 и 10 градуса, а в отделни котловинни райони към края на септември са възможни и стойности под 5 градуса. По Черноморието обаче нощните температури ще се задържат по-високи заради влиянието на морската вода.

Източник: iStock/Getty Images

Максималните температури ще достигат между 31 и 36 градуса. Въпреки постепенното захлаждане, през септември ще има продължителни периоди със слънчево време. „Ще има по 4-5 дни с продължително слънчево време, така че и по Черноморието ще остава подходящо за плажуване“, каза Стойчева.

Източник: iStock/Getty Images

Очаква се обаче постепенно да се появят и кратки периоди с нахлувания на по-хладен въздух, които ще напомнят за наближаващата есен. Прогнозните карти показват положителна температурна аномалия през първата половина на септември. В Западна и Централна България отклонението от климатичната норма ще бъде до около един градус, докато в Източна България температурите могат да бъдат малко под нормите.

По отношение на валежите картината е по-нееднозначна. За голяма част от страната няма сигурен сигнал за съществено отклонение от нормата, но в Югозападна България вероятността за повече валежи остава по-висока. „Това, което имахме през август, ще продължи и през септември. Ще има повече валежи. По-голяма е вероятността да попаднем в зоната с повече валежи“, обясни тя.

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слънце
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Източник: NOVA    
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