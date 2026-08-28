Разследват сексуално посегателство над възрастна жена в Ловешко

Минимум 33% от директорските позиции да са за по-слабо представения пол

Убийството в Пловдив: Прокуратурата ще поиска постоянен арест за още трима младежи

От 5°C до 36°C: Ето с какво време ще посрещнем септември

Цветан Цветанов: Борисов да се кандидатира за президент, за да видим в какво състояние e ГЕРБ

Западнонилска треска: Какви са симптомите и кога е опасна за живота

П олицията и прокуратурата разследват брутален случай на сексуално посегателство над 77-годишна жена в Ловешко. Случаят е частично документиран на охранителни камери в село Дерманци, а заподозрян е 48-годишен роднина на потърпевшата.

77-годишната Ангелина живее сама. Нападението се е случило преди седмица. 48-годишният ѝ съсед и далечен роднина влиза неканен в дома ѝ.

"Дойде в 16.00 часа часа. И ми почука на прозореца. Влезе вътре и взе да ме целува и да ме опипва. Заведе ме в коридора и ме натисна да не пищя, но не знам, как е чула дъщеря ми виковете ми", разказва жената пред NOVA.

Роднините на възрастната жена чуват виковете и отиват при нея. Свалят записите от охранителната камера и там виждат всичко.

"Отива на портата и вижда, че е заключено. След това минава към задния вход. Вижда се как се разхожда, а тя не му отваря", обяснява Марияна, която е дъщеря на Ангелина.

Инстинктът за самосъхранение на възрастната жена прогонва 48-годишният мъж. "Ударих го с бастуна си. И той избяга отзад", разказва потърпевшата.

77-годишната Ангелина разказва всичко на децата си, които вече са пристигнали в дома ѝ. Близките на жената подават сигнал в полицията, която пристига и арестува 48-годишният Андриян. И след 24 часа го пуска. Екип на NOVA го e потърсил за коментар, но негови близки са заявили, че е невинен.

От полицията посочиха, че първоначално мъж а е задържан, но след това е пуснат, тъй като е без предишни криминални прояви. Образувано е досъдебно производство по чл.150, ал.1 от НК - за блудство. Работи се под ръководството на Районна прокуратура - Ловеч.

Близките на възрастната жена недоумяват, защо мъжът е на свобода.

"Искаме справедливост. Тя е пищяла - той я е затиснал. Ние трябваше да чакаме, той да се гаври с нея истински ли? Ами, ако тя не беше го ударила с бастуна?", пита дъщерята на потърпешвата.

Ако се докаже вина на 48-годишния мъж, законът предвижда лишаване от свобода от две до осем години.