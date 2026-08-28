България

Здравното министерство предлага промени в електронното здравно досие при осиновяване

Корекции в данните ще могат да се правят по искане на осиновителите или на осиновения, ако е пълнолетен

Василена Василева Василена Василева

28 август 2026, 10:21
Здравното министерство предлага промени в електронното здравно досие при осиновяване
Източник: БТА

Р аботна група с участието на представители на няколко министерства и „Информационно обслужване“ АД е стигнала до извода, че са необходими нормативни промени, свързани с поддържането на електронните пациентски досиета в актуален вид при пълно осиновяване.

Това съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова по време на парламентарния контрол. Тя отговори на въпрос на народни представители от „Прогресивна България“ относно непрекъснатостта на електронното здравно досие в Националната здравноинформационна система при пълно осиновяване.

Предлаганите промени предвиждат данните в електронното пациентско досие да могат да бъдат коригирани по искане на осиновителите или на осиновения, когато той вече е пълнолетен.

  • Нови правила за корекция на данните

Ивкова съобщи, че Министерството на здравеопазването вече е разработило правила за коригиране на данните в електронните здравни досиета в случаите на пълно осиновяване.

„Следващата седмица ще ги изпратим за съгласуване към Комисията за защита на личните данни“, посочи здравният министър.

Целта е да бъде гарантирана актуалността на информацията в електронното здравно досие, като същевременно се спазват изискванията за защита на личните данни и особените правила при пълното осиновяване.

Въпросът е свързан с необходимостта промяната на личните данни след осиновяване да бъде отразена и в Националната здравноинформационна система, без да се губи медицинската информация, натрупана за пациента през годините.

Редактор: Василена Василева
Източник: Десислава Пеева, БТА    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Цветан Цветанов: Борисов да се кандидатира за президент, за да видим в какво състояние e ГЕРБ

Цветан Цветанов: Борисов да се кандидатира за президент, за да видим в какво състояние e ГЕРБ

Почина кралят на Норвегия Харалд V на 89-годишна възраст

Почина кралят на Норвегия Харалд V на 89-годишна възраст

61-годишен мъж се удави в морето край Поморие

61-годишен мъж се удави в морето край Поморие

Обрат в Йерусалим: Археолози откриха „истинския гроб“ на Исус Христос

Обрат в Йерусалим: Археолози откриха „истинския гроб“ на Исус Христос

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
Горивата OMV MaxxMotion осигуряват премиум грижа за твоя двигател

Горивата OMV MaxxMotion осигуряват премиум грижа за твоя двигател

carmarket.bg
27 август: Когато Вашингтон посрещна най-опасната жена на планетата
Ексклузивно

27 август: Когато Вашингтон посрещна най-опасната жена на планетата

Преди 1 ден
В края на август: Времето се пречупва с бури в четвъртък и студен вятър в петък
Ексклузивно

В края на август: Времето се пречупва с бури в четвъртък и студен вятър в петък

Преди 1 ден
Може ли Иран да направи войната още по-скъпа за САЩ и света
Ексклузивно

Може ли Иран да направи войната още по-скъпа за САЩ и света

Преди 1 ден
Най-охраняваната граница в Европа: Туристи пръскат хиляди, за да ходят пеш до Русия
Ексклузивно

Най-охраняваната граница в Европа: Туристи пръскат хиляди, за да ходят пеш до Русия

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Предадоха на съд жена, обвинена, че е прикривала убийството на съпруга си в Пернишко

Предадоха на съд жена, обвинена, че е прикривала убийството на съпруга си в Пернишко

България Преди 11 минути

Мъжът е бил намерен мъртъв през 2022 г., извършителят вече изтърпява 20-годишна присъда

Престолонаследницата Мете-Марит и престолонаследникът Хокон ще заместят крал Харалд

Хокон VIII наследява короната след 35 години управление на Харалд V

Свят Преди 17 минути

Монархът, определян като „краля на народа“, си отиде на 89 години след здравословни проблеми

Западнонилска треска: Какви са симптомите и кога е опасна за живота

Западнонилска треска: Какви са симптомите и кога е опасна за живота

България Преди 46 минути

Близо 80% от заразените със западнонилска треска прекарват инфекцията без никакви симптоми. Епидемиологът доц. д-р Християна Бацалова обяснява какви са проявите на вируса и за кои рискови групи той може да бъде фатален

Разследват сексуално посегателство над възрастна жена в Ловешко

Разследват сексуално посегателство над възрастна жена в Ловешко

България Преди 57 минути

Случаят е частично документиран на охранителни камери, заподозрян е 48-годишен роднина на потърпевшата

Петролът тръгна надолу: Брентът губи 5,3% на фона на кризата с Иран

Петролът тръгна надолу: Брентът губи 5,3% на фона на кризата с Иран

Свят Преди 1 час

Вашингтон не проявява интерес към възобновяване на преговорите с Техеран, докато геополитическото напрежение продължава да влияе върху пазарите

<p>САЩ готвят сделка за венецуелския петрол</p>

САЩ готвят сделка за венецуелския петрол: Американски компании може да получат контрол върху находища

Свят Преди 1 час

Вашингтон обсъжда дългосрочен достъп до суров петрол от Венецуела, като се разглежда и вариант за отдаване на находища под наем

Дронове удариха жилищна сграда в Севастопол, има ранени

Дронове удариха жилищна сграда в Севастопол, има ранени

Свят Преди 1 час

Руски и украински власти съобщават за засилващи се атаки срещу градове и критична инфраструктура

От 5°C до 36°C: Ето с какво време ще посрещнем септември

От 5°C до 36°C: Ето с какво време ще посрещнем септември

България Преди 1 час

Синоптикът Анастасия Стойчева очаква максимални температури до 36° и продължителни слънчеви периоди.

IT гигантите с позиция: Не остава време да се защитим

IT гигантите с позиция: Не остава време да се защитим

Технологии Преди 1 час

Според коалиция от над 100 технологични компании, включително OpenAI, Anthropic, Microsoft и други, изкуственият интелект се развива все по-бързо и има съвсем малък прозорец от време създаването на защити от вълната от кибератаки, която предстои

Скритата епидемия: Защо хиляди жени откриват, че живеят с ADHD, едва след като станат майки

Скритата епидемия: Защо хиляди жени откриват, че живеят с ADHD, едва след като станат майки

Любопитно Преди 2 часа

Десетилетия наред разстройството с дефицит на вниманието се смяташе за проблем главно при момчетата. Днес все повече майки откриват собствената си диагноза, докато преминават през диагностичния процес на децата си, разкриват експерти

Снимката е илюстративна

Холивуд полудя по дизайнерските пачове за очи

Любопитно Преди 2 часа

Премиум марките превръщат грижата за кожата в част от личния стил, а знаменитостите популяризират тенденцията в социалните мрежи

„Острие на свободата“: Южна Корея, Япония и САЩ започват военни учения, фокусирани върху Северна Корея

„Острие на свободата“: Южна Корея, Япония и САЩ започват военни учения, фокусирани върху Северна Корея

Свят Преди 2 часа

Годишните тристранни отбранителни маневри ще се проведат в международни води южно и източно от южнокорейския остров Чеджу

Тръмп преименува езерото Онтарио на „Езерото Америка“, Канада реагира остро

Тръмп преименува езерото Онтарио на „Езерото Америка“, Канада реагира остро

Свят Преди 2 часа

Новият ход на американския президент идва на фона на ескалиращия търговски спор между Вашингтон и Отава

Иран с условия за отварянето на Ормузкия проток, Тръмп: Не преговаряме с Техеран

Иран с условия за отварянето на Ормузкия проток, Тръмп: Не преговаряме с Техеран

Свят Преди 3 часа

Техеран твърди, че подготвя условия за възобновяване на корабоплаването през стратегическия пролив, докато Вашингтон отрича да води преговори и заплашва със санкции държавите, които правят бизнес с Иран

Броят на жертвите при наводненията в Непал и Китай се увеличава

Броят на жертвите при наводненията в Непал и Китай се увеличава

Свят Преди 3 часа

Повече от 1300 души са все още в неизвестност

Румен Радев отива в Струмяни след тежките наводнения

Румен Радев отива в Струмяни след тежките наводнения

България Преди 3 часа

Премиерът ще се запознае на място с щетите и хода на възстановителните дейности

Всичко от днес

От мрежата

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg

15 красиви породи кучета, които впечатляват от пръв поглед

dogsandcats.bg
1

Какво откри Ники Василковски по пътя към Самоковището? Един от най-красивите маршрути до Бистришкия водопад

sinoptik.bg
1

Ентусиасти от 64 държави преплуваха Босфора

sinoptik.bg

Мишел Пфайфър намекна за край на кариерата си

Edna.bg

Историята на Ози Озбърн ще оживее на големия екран

Edna.bg

Шефът на Рейсинг Булс впечатлен от Цолов след големия тест

Gong.bg

Цървена звезда направи голяма глупост - пропиля аванс от три гола и ще играе в ЛК

Gong.bg

Почина кралят на Норвегия Харалд V

Nova.bg

От августовски жеги към по-прохладни дни: Какво време ни очаква през септември?

Nova.bg