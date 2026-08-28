Здравното министерство предлага промени в електронното здравно досие при осиновяване

Р аботна група с участието на представители на няколко министерства и „Информационно обслужване“ АД е стигнала до извода, че са необходими нормативни промени, свързани с поддържането на електронните пациентски досиета в актуален вид при пълно осиновяване.

Това съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова по време на парламентарния контрол. Тя отговори на въпрос на народни представители от „Прогресивна България“ относно непрекъснатостта на електронното здравно досие в Националната здравноинформационна система при пълно осиновяване.

Предлаганите промени предвиждат данните в електронното пациентско досие да могат да бъдат коригирани по искане на осиновителите или на осиновения, когато той вече е пълнолетен.

Нови правила за корекция на данните

Ивкова съобщи, че Министерството на здравеопазването вече е разработило правила за коригиране на данните в електронните здравни досиета в случаите на пълно осиновяване.

„Следващата седмица ще ги изпратим за съгласуване към Комисията за защита на личните данни“, посочи здравният министър.

Целта е да бъде гарантирана актуалността на информацията в електронното здравно досие, като същевременно се спазват изискванията за защита на личните данни и особените правила при пълното осиновяване.

Въпросът е свързан с необходимостта промяната на личните данни след осиновяване да бъде отразена и в Националната здравноинформационна система, без да се губи медицинската информация, натрупана за пациента през годините.