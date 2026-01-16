България

Терзиев отново ще внесе в СОС доклад с искане за независим анализ на "Топлофикация София"

Според него в момента има реална криза и в „Топлофикация“

16 януари 2026, 20:16
Терзиев отново ще внесе в СОС доклад с искане за независим анализ на "Топлофикация София"
Източник: Георги Димитров

К метът на София Васил Терзиев съобщи с публикация във Фейсбук, че отново ще внесе в Столичния общински съвет (СОС) доклада с искане за независим анализ на „Топлофикация София“. В момента в София има 11 аварии на „Топлофикация“. В голяма част от „Люлин“, в “Младост”, в центъра, в „Слатина“, „Изток“ и „Яворов“ стотици домове са без сигурно отопление и топла вода посред зима, допълва столичният кмет. 

По думите му случващото се е резултат от години отлагане, временни решения и липса на посока. Инфраструктурата се влошава, авариите зачестяват, а задлъжняването расте – днес дългът вече е над 1 милиард евро, пише Васил Терзиев. 

Според него в момента има реална криза и в „Топлофикация“. Надявам се този път това да се превърне в решения, допълва Терзиев.

Директор в "Топлофикация" увери: Софиянци няма да останат без топлоподаване тази зима

Затова внасям отново доклада, който беше отложен през декември. Той е първата необходима стъпка – независим технически, финансов, правен и регулаторен анализ, който да даде ясна картина за състоянието на дружеството, нужните инвестиции и реалните възможности пред нас, съобщава кметът на София. 

Целта е проста: да започне оздравителен процес и професионално управление на „Топлофикация“, без да създаваме нови енергийно бедни хора.

Кризата в „Топлофикация София“: Терзиев иска пълен анализ от Световната банка

Надявам се този път докладът да мине през комисиите, да стигне до зала и да получи подкрепа с реални гласове – защото всяко ново отлагане означава още аварии и още несигурност за хората, пише още Васил Терзиев.

По-рано днес омбудсманът Велислава Делчева сезира председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Пламен Младеновски и министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков поради множеството течове и аварийни спирания на топлоподаването в София. Поводът са десетките сигнали на граждани за сериозни и повтарящи се прекъсвания на топлоподаването в различни райони на столицата. Хиляди битови клиенти в четири микрорайона на ж.к. „Люлин“ – 3, 4, 5 и част от 6-и, са останали без парно и топла вода от 9:00 ч. на 15 януари 2026 г., като обявеният срок за възстановяване на услугите е днес (16 януари 2026 г.) до 14:00 ч, се посочва в съобщението.

Делчева обръща внимание, че същите тези потребители са били засегнати от аналогично аварийно спиране и миналата седмица в периода 6-8 януари.

Източник: БТА, Йоана Димитрова    
Васил Терзиев Топлофикация София Аварии Независим анализ Столичен общински съвет Криза с отоплението Без топла вода Дълг Омбудсман Софийски квартали
