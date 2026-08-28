Обрат във времето: Хладен въздух, дъжд и гръмотевици сменят жегата

От 5°C до 36°C: Ето с какво време ще посрещнем септември

Цветан Цветанов: Борисов да се кандидатира за президент, за да видим в какво състояние e ГЕРБ

В ремето се пречупва в петък, от североизток нахлува хладен въздух, който ще донесе валежи, гръмотевици и по-ниски температури в голяма част от страната.

През нощта, след временно намаление на облачността, от североизток отново ще се заоблачава и до сутринта по-значителна облачност ще има над северните и източните райони. Около и след полунощ на отделни места в източните и централните райони от страната ще превали дъжд. В Източна и Северна България ще духа умерен вятър от север-североизток.

В петък от североизток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните южни и ще прегърми. Облачността над Североизточна България още от сутринта ще намалее и ще се установява слънчево време.

След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. В Югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа умерен, в източните райони и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23° и 28°, в Югозападна България – до 34°, за София – около 29°. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през деня няма да претърпи съществени промени.

Прогнозни температури на НИМХ за петък, 28 август Източник: НИМХ

В планините по-значителна ще бъде облачността над Стара планина и Странджа, където на места ще превалява дъжд. Купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива над Родопите, където ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност.

Предимно слънчево ще бъде над планинските масиви на Югозападна България. Ще духа умерен, а по най-високите части - силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 14°.

Над Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, когато по южното крайбрежие ще превалява дъжд. След обяд ще се установи слънчево време. Ще духа умерен и временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 23° и 26°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 47 мин. и залязва в 20 ч. и 8 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 21 мин. Луната в София залязва в 6 ч. и 51 мин. и изгрява в 20 ч. и 13 мин. Фаза на Луната: пълнолуние.

В събота вятърът ще стихне и сутринта ще е прохладно, на места в източните райони и котловините преди обяд ще има ниска облачност или краткотрайна мъгла. През деня ще бъде предимно слънчево и ще започне затопляне. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°.

В неделя над по-голямата част от страната ще се задържи предимно слънчево. В следобедните часове над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Дневните температури ще се повишат още.