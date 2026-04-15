България

Тервел Замфиров: Инцидентът със сестра ми Малена е тежък момент в живота ми

Анатолий Замфиров потвърди, че Малена е много по-добре и даже вече може да върти бавно педалите на велоергометър

15 април 2026, 14:11
Б ронзовият медалист в паралелния сноуборд слалом от Олимпийските игри в Милано-Кортина тази година - Тервел Замфиров, и баща му и негов треньор Анатолий Замфиров, бяха наградени за съответно спортист и треньор на месеца за февруари днес.

Те споделиха и последна информация за състоянието на сестрата на Тервел - Малена Замфирова, която пострада много тежко след инцидент на писта в Чехия в началото на март, при който бе отнесена от пиян скиор.

Анатолий Замфиров потвърди, че Малена е много по-добре и даже вече може да върти бавно педалите на велоергометър. Рехабилитацията й тече напълно по план, и баща й е уверен, че тя ще се завърне по-силна за старта на следващия сезон.

Малена Замфирова е вече у нас, започва възстановяване

"На първо място искам да се върне главният герой в "приказката" - сестра ми Малена. От друга страна, като разказвач на тази приказка, мисля, че ще стана твърде нахален, ако искам още прекалено много, защото наистина последните два сезона имах шанса, привилегията, благословията да си тръгна с медал от всяко едно значимо състезание и първенство. Чувствам се истински благодарен и благословен за това. Разбира се, за нашата подготовка, явно "Златната България“ (бел. ред. - наградата за най-добър спортист на месеца) ни носи късмет и вървим напред и в правилна посока.

"Така че със същия хъс, със същия устрем, с подкрепата на федерацията и на треньорския състав, вярвам, че ще продължим да се представяме добре и да представяме България достойно на международната сцена, защото в крайна сметка една система, която работи, би следвало да продължи да работи“, каза Тервел Замфиров на пресконференция в Пресклуб "България".

"По въпроса със сестра ми, естествено за мен това е тежък момент в живота. Дълги години аз се състезавах и тренирах рамо до рамо с брат си, който беше и все още е изключителен спортист, държавен шампион в четири различни спорта. Някак си пътят ми към големия спорт беше много по-лек с него до мен. Имах лошия късмет контузия да го извади от големия спорт и го преживях много трудно, защото изведнъж на всяка тренировка вече бях сам - когато се обърна наляво или надясно, него го няма. Но пък няколко години по-късно сестра ми се включи в големия спорт и тръгнах да се подготвям с нея, да пътувам по лагери с нея, да тренираме и да се състезаваме заедно, и аз отново имах човек, различен от баща ми в моята подготовка. Това е голямо напрежение и е по-хубаво, когато е споделено с най-близките хора“, сподели Замфиров относно сестра си.

Бащата на Малена Замфирова е дал показания пред чешките власти

"Така че втори път контузия да извади най-близкия ми съотборник от играта беше тежък момент за мен, но аз знам, че трябва да бъда силен и уверен заради нея, за да може тя да не се уплаши, да се чувства подкрепена и направихме невероятни неща в чужбина, за да може тя да получи най-добрата медицинска грижа по най-бързия и адекватен начин. Състезанията до края на сезона не бяха изобщо фокус - аз просто присъствах на тях, но така или иначе се радвам, че нещата с нейното възстановяване вървят добре и съм уверен, че ще се върне по-силна, отколкото беше, за следващия сезон“, добави той.

21-годишният сноубордист бе запитан и за невъзможността на българските състезатели да тренират на родна земя заради липсата на бази за зимни спортове в страната ни, след като баща му Анатолий сподели, че е негова лична кауза да се заеме с развитие и подобряване на условията за спортистите ни в зимните дисциплини.

"Няма две мнения по въпроса. Аз като ползвател на базите и като спортист, разбира се подкрепям с две ръце, ще се боря и ще направя всичко, което зависи от мен, да помогна за развитието на бази за зимни спортове в България. Дори извън нашата федерация ние нямаме адекватни писти по биатлон, нямаме адекватни мишени, нямаме адекватни възможности за тренировки. Така че при всички положения ние постигаме резултати, които дори може да се каже, че надхвърлят условията на работа и на подготовка. С каквото трябва с нашия опит, знания, съвети и медийно присъствие, ние ще съдействаме. Протягаме ръка и се надяваме от другата страна да срещнем също подкрепа“, отговори Замфиров.

Източник: Агенция "Фокус"    
Тервел Замфиров Малена Замфирова Анатолий Замфиров Паралелен сноуборд слалом Бронзов медал Инцидент на писта Рехабилитация Спортист на месеца Треньор на месеца Бази за зимни спортове
Последвайте ни

По темата

pariteni.bg
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

