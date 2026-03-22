Доц. Михаил Околийски: Малена Замфирова вече става и е много по-добре

22 март 2026, 10:39
З аразата от морбили в Бяла Слатина засега е локализирана, но повечето от заразените деца не са ваксинирани. Това заяви служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски. От думите му стана ясно, че ваксинационното покритие за морбили е компрометирано.

Министърът обясни, че институциите вече работят на терен за ограничаване на разпространението.

„В момента заразата е ограничена в този район. На терен в момента работят, както колегите от РЗИ, така и здравните медиатори. Ние много разчитаме на тях, за да трасират пътя на тези дечица, които са се заразили. За съжаление, повечето от тях не са ваксинирани – около 95%, само едно дете е ваксинирано, което показва занемаряването на идеята за важност от тези ваксинации. Онзи ден колега на отговорна позиция каза, че на 94% е ваксиналното покритие срещу морбили, за съжаление това не е така, то е компроментирано. Тук за да може да създадем доверие сред родителите е много важна съвестната работа на здравните медиатори“, обясни служебният здравен министър доц. Михаил Околийски.

По думите му именно ниското ваксинационно покритие създава условия за възникване на подобни огнища. Министърът коментира и възможностите за контрол от страна на здравните власти.

„Има много мерки, които мога да се вземат и те се взимат. Най-голямата, която започнахме с БНТ, е борбата с дезинформацията, по отношение на ваксините.“

Той подчерта, че е много важно хората да не вярват на полуистини и дезинформация, а да се ваксинират. В тази връзка посочи, че лекарите се борят за живота на 5-месечно бебе.

„В тези семейства се ширят дезинформации, които са плод на хрумка, на системни кампании, които идват от Изтока и компроментират из основи европейската интеграция, науката.“

Във връзка с това дали няма как здравните служби да осъществяват по-голям контрол, доц. Околийски обясни, че те го правят, но има много хора, които не са здравноосигурени, което е голям проблем.

Доц. Михаил Околийски коментира и разширяване на програмата за изследвания на новородени за редки заболявания.

„Контролът ще е абсолютно повсеместен. Всички бебета, които се раждат, ще бъдат изследвани за шест заболявания. Три нови – муковисцидоза, спинална мускулна атрофия и комбинирани имунни дефицити.“

Във връзка с случаите на менингит в Лондон, министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски коментира, че в България двете ваксини са регистрирани и налични, но не винаги се прилагат системно.

"Въпросът е, че много често ваксините ги има, както тази за HPV- тя е безплатна за момчета и момичета в най-важната възрастова група, но хората не ги практикуват,“ каза здравният министър.

От думите му стана ясно, че нивото на ваксиниране с тази ваксина е под 10%.

„Това е голяма трагедия, защото всички научни данни показват колко голям е ефектът от тази ваксина и как се спасят дни прекарани в заболяване. Призовавам всички, моите две дъщери са ваксинирани. Това спасява животи.“

Министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски обясни, че вече се извършват одити в лечебни заведения, за да се установят нередности и да се подобри контролът върху скъпоструващи лекарства. На въпрос кои болници ще бъдат проверявани, министърът уточни:

„Анализираме всякакви болници, както от София, така и от Бургас, така и от Пловдив. Тепърва ще анализираме тези резултати.“

Той подчерта, че целта на одитите е да се подобри прозрачността и да се предотвратят несистемни разходи, включително свръхприем на пациенти или неефективно използване на медикаменти.

Служебният здравен министър коментира и проблемите с хеликоптерната медицинска помощ. По думите му има административни и логистични препятствия пред използването на медицинските хеликоптери. Той отново предупреди за риска от загуба на средства от Европейската комисия за изграждане на бази. Уточни, че за хеликоптерите мярката цялата е 86,3 милиона евро, като 80 милиона са за самите машини.

Доц. Михаил Околийски коментира и състоянието на Малена Замфирова.

Замфирова вече става и е много по-добре, каза служебният здравен министър.

Припомняме, че звездата ни в сноуборда претърпя тежък инцидент, при който беше ударена от скиор на 3 март по време на уикенда от Световната купа в Шпиндлерув Млин, Чехия.

Състоянието на Малена беше сериозно и се наложи да й правят няколко хирургически интервенции, включително на бедрената кост и лопатката на рамото.

"Говорих с баща й вчера, много по-добре е, става вече. Няма скъсани връзки и менискуси. Предстои рехабилитация на най-високо ниво. Тя е младо момиче, надяваме се да се възстанови напълно", каза доц. Околийски.

Според бащата на Малена и неин треньор - Анатолий, най-рано през септември тя ще може да ходи без патерици.

Източник: БНТ, БГНЕС    
