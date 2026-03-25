Обявиха кога Малена Замфирова се прибира в България

Б ългарската сноубордистка Малена Замфирова се очаква да се завърне в страната в началото на април, след като състоянието ѝ се подобри. Това съобщиха медицинските екипи, които се грижат за лечението ѝ в Грац, Австрия.

16-годишната спортистка пострада при тежък инцидент в чешкия зимен курорт Шпиндлерув Млин, където беше блъсната от скиор. Тя получи множество фрактури от дясната страна на тялото – от рамото до бедрената кост.

Понастоящем Замфирова е преместена в самостоятелна болнична стая и започва първите опити за раздвижване и изправяне. Въпреки сериозността на травмите, напредъкът ѝ позволява да се обсъжда предстоящо изписване и транспортиране до България, където ще продължи лечението.

След завръщането ѝ се очаква да бъде изготвен дългосрочен рехабилитационен план. Медиците подчертават, че възстановяването от такива травми изисква време, търпение и постоянни грижи.