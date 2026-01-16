България

РЗИ - София състави акт на Васил Терзиев заради кризата с боклука

От октомври в РЗИ са постъпи над 30 сигнала от граждани

16 януари 2026, 14:42
Заболеваемостта от грип в Софийска област над средната за страната

Заболеваемостта от грип в Софийска област над средната за страната
СО за кризата с боклука: Над 377 тона отпадъци са извозени за ден от трите най-засегнати района

СО за кризата с боклука: Над 377 тона отпадъци са извозени за ден от трите най-засегнати района
Екоинспекцията спря работата на

Екоинспекцията спря работата на "Кроношпан" във Велико Търново, те ще обжалват
Разкриха причината за пожара и смъртта на трите жени в столичния квартал

Разкриха причината за пожара и смъртта на трите жени в столичния квартал "Свобода"
Желязков: НС в момента е най-голямата предизборна платформа

Желязков: НС в момента е най-голямата предизборна платформа
Разкриха какво е състоянието на мъжа, пострадал при смъртоносния пожар в ж.к. „Свобода“

Разкриха какво е състоянието на мъжа, пострадал при смъртоносния пожар в ж.к. „Свобода“
Абонатна станция на

Абонатна станция на "Топлофикация“ застрашава цял столичен блок
Томислав Дончев: В бюджета няма пари за сканиращи устройства

Томислав Дончев: В бюджета няма пари за сканиращи устройства

Р егионалната здравна инспекция в София e съставила акт за административно нарушение на кмета на Столична община Васил Терзиев заради кризата с боклука.

Терзиев: Ще се справим с кризата с боклука

Това обяви вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов.

По думите му от октомври в РЗИ са постъпи над 30 сигнала от граждани. А инспекцията е пратила писма до общината за зоните – 1, 3, 4 и 7, с които е заявила, че спирането на събирането на битовите отпадъци ще влоши хигиената и ще застраши здравето на столичани. РЗИ е издала 4 предписания, съответстващи на тези писма, с които е трябвало да бъдат отстранени нарушенията.

Министри и депутати коментираха проблема с боклука в София (ОБЗОР)

"Не бяха отстранени, като районите "Илинден", "Красно село", "Люлин", "Подуяне", "Сердика", "Триадица" и други, останаха без сметоизвозване", посочи Караджов. Той отбеляза още, че на 20 януари изтича и срокът за изпълнение на второто предписание.

Вижте в нашата галерия"Да изхвърлим боклука": Граждани протестираха на ул. "Московска"

"Да изхвърлим боклука": Граждани протестираха на ул. "Московска"
7 снимки
Граждани протестираха
Граждани протестираха
Граждани протестираха
Граждани протестираха
Източник: БГНЕС    
Криза с боклука Васил Терзиев РЗИ София Административно нарушение Столична община Битови отпадъци Сметоизвозване Здраве София Предписания
Последвайте ни

По темата

На първо четене: Правната комисия прие законопроекта за закриване на КПК

На първо четене: Правната комисия прие законопроекта за закриване на КПК

Милиардерът Лари Елисън бързо преименува яхтата си след ужасяващо откритие за нейното име

Милиардерът Лари Елисън бързо преименува яхтата си след ужасяващо откритие за нейното име

РЗИ - София състави акт на Васил Терзиев заради кризата с боклука

РЗИ - София състави акт на Васил Терзиев заради кризата с боклука

След трагедията в кв.

След трагедията в кв. "Свобода": Зарядните за телефон крият риск от прегряване и пожар

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

dogsandcats.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 9 часа
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 9 часа
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 9 часа
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 9 часа

Виц на деня

Ако обичаш някого, пусни го на свобода. Ако след това се върне, значи никой друг не го е искал.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Киев: Два милиона украинци са избягали от военна служба

Киев: Два милиона украинци са избягали от военна служба

Свят Преди 8 минути

Това са зашеметяващи цифри, които разкриват дълбоката криза, засягаща украинските военни сили от началото на руската агресия

Невидимите рискове и дилемите зад маската в „Телеграфно подкастът“

Невидимите рискове и дилемите зад маската в „Телеграфно подкастът“

Любопитно Преди 22 минути

Анонимният митничар е участвал в грандиозната операция, при която бяха заловени 740 кг трева на стойност 6 млн. евро

<p>Шмигал: Резервите от енергийни суровини в Украйна са за повече от 20 дни</p>

Денис Шмигал: Резервите от енергийни суровини в Украйна са за повече от 20 дни

Свят Преди 37 минути

Зеленски въведе извънредно положение в енергийния сектор

Путин обсъди ситуацията в Близкия изток с представители на Израел и Иран

Путин обсъди ситуацията в Близкия изток с представители на Израел и Иран

Свят Преди 47 минути

Путин и Нетаняху са се договорили двустранните контакти на различни равнища да продължат

Литва обвини руското военно разузнаване в координиран палеж

Литва обвини руското военно разузнаване в координиран палеж

Свят Преди 52 минути

Москва многократно е отричала обвиненията

<p>Песков: Русия смята Гренландия за датска територия</p>

Дмитрий Песков: Русия смята Гренландия за датска територия

Свят Преди 1 час

Москва каза, че е недопустимо Западът да продължава да твърди, че Русия и Китай застрашават Гренландия

Борисов с нападка срещу Радев: Президентът е като часовник с кукувичка

Борисов с нападка срещу Радев: Президентът е като часовник с кукувичка

България Преди 1 час

"Чухте ли срещу кризата с боклука да каже нещо срещу любимия си кмет Терзиев, но срещу правителството - всеки ден", отбеляза лидерът на ГЕРБ

БСП: Ще настояваме единствено машините да вадят протокол и отрязъците да се броят

БСП: Ще настояваме единствено машините да вадят протокол и отрязъците да се броят

България Преди 1 час

Сегашните машини не трябва да останат само принтери, а да се върнат в пълната им функционалност, каза Атанас Атанасов

Каролайн Левит

Сблъсък в Белия дом: Каролайн Ливит нарече репортер „ляв наемник“

Свят Преди 1 час

Сблъсък между прессекретаря на Белия дом Каролайн Ливит и репортер относно убийството на жена от Минеаполис от агент на имиграционните служби (ICE) стана вирусен в социалните мрежи

<p>Частично бедствено положение в Асеновград</p>

Заради водната криза: Частично бедствено положение в Асеновград

България Преди 1 час

Аварийната ситуация настъпи внезапно, като доведе до ограничаване питейното водоснабдяване на част от домакинствата в града

Жена се събуди с питон на гърдите си

Жена се събуди с питон на гърдите си

Свят Преди 2 часа

„Беше толкова голям, че въпреки че беше свит върху мен, част от опашката му все още беше извън щората“, сподели жената

Зеленски благодари на Кристалина Георгиева за отношението към Украйна

Зеленски благодари на Кристалина Георгиева за отношението към Украйна

Свят Преди 2 часа

Арестуваха бивш играч на Левски за наркотици

Арестуваха бивш играч на Левски за наркотици

България Преди 2 часа

Найджъл Робърта е арестуван в Белгия по време на сделка за наркотици

ЕК представи подробен план за подкрепа на Украйна през следващите две години

ЕК представи подробен план за подкрепа на Украйна през следващите две години

Свят Преди 2 часа

Пакетът включва три основни предложения

Махнете тези неща от нощното шкафче, ако искате здрав сън

Махнете тези неща от нощното шкафче, ако искате здрав сън

Любопитно Преди 2 часа

Минимализмът до леглото ви е един лесен начин да намалите нощните събуждания и да заспите по-бързо

Открийте принцесата! Кейт избра перфектен червен костюм с тайно послание

Открийте принцесата! Кейт избра перфектен червен костюм с тайно послание

Любопитно Преди 2 часа

Кейт Мидълтън откри 2026 г. с първия си самостоятелен кралски ангажимент – тържествен прием за женския отбор по ръгби на Англия, победител на Световното първенство. Принцесата носеше червен костюм, символично свързан с прякора на отбора – Red Roses

Всичко от днес

От мрежата

Страда ли котката ми от алергия?

dogsandcats.bg

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

"Всеки ден тежи като цяло десетилетие": Селин Дион с разтърсващо послание към Рене Анжелил

Edna.bg

Памела Андерсън с откровено признание за Томи Лий: „Иска ми се да имахме по-добри отношения“

Edna.bg

Шоуто започва! Алкарас и Сабаленка на корта в първия ден от Austrаlian Open (програма)

Gong.bg

Официално! Лудогорец със силен трансфер

Gong.bg

РЗИ - София състави акт на Васил Терзиев заради кризата с боклука

Nova.bg

На първо четене: Правната комисия прие законопроекта за закриване на КПК

Nova.bg