ПП-ДБ иска трима министри да обяснят последиците за България от санкциите на САЩ върху "Лукойл"

Желязков от Брюксел: Доставките на газ за България са обезпечени
Кантарджиев: Случаите на респираторни инфекции се увеличават
Тройното убийство в Бургаско: Обвиняемият дни наред следял майка си, леля си и сестра си
Генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия е на посещение у нас
Гледат на втора инстанция изменението на мярката на бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов
До 23° днес - голяма промяна носи дъжд и силен вятър
Картата за градския транспорт в София става дигитална
„Топлофикация” с нов график за спирането на топлата вода в „Дружба" 2

П редлагаме по време на днешното заседание на енергийната комисия спешно да бъдат изслушани министрите на енергетиката, икономиката и финансите, както и представител на Българската народна банка (БНБ), тъй като сигналът от САЩ във връзка с "Лукойл" е изключително сериозен. Това заяви пред журналисти в кулоарите на парламента съпредседателят на “Да, България” и депутат от ПГ на “Продължаваме промяната - Демократична България” Ивайло Мирчев  по повод наложените от САЩ санкции на двете руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл".

Тръмп наложи санкции на двете най-големи руски петролни компании

"Лукойл" е част от стратегическата инфраструктура на България. Опасно е ако попадне под санкции и трябва да знаем какво да се предприеме, за да няма криза на пазара на горивата и страната ни да посрещне адекватно тази възможност, добави Мирчев. "Колкото по-бързо "Лукойл" се освободи от рафинерията в Бургас, толкова по-добре, защото това е част от руското влияние. Но в никакъв случай не трябва да попада в ръцете на българската мафия", добави Мирчев.

Сиярто: Унгария няма да блокира санкциите срещу Русия

Депутатът заяви, че темата все още не е обсъдена в Народното събрание. Парламентът трябва да се отнесе сериозно, а ключовата рафинерия да попадне в ръцете на чужд инвеститор, смята той.

ЕС прие деветнадесети пакет санкции срещу Русия

Във връзка с това кой трябва да посочва шефа на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), Божидар Божанов каза, че не подкрепят промяна. "Тя е изцяло в интерес на Пеевски, който да инсталира някой негов председател", добави той. Според Божанов чуждестранните ни партньори ще спрат да ни се доверяват, ако председател бъде човек на някого, санкциониран по "Магнитски".

Източник: БТА/Йоана Христова    
ПП ДБ САЩ Лукойл санкции
