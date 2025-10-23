България

Желязков от Брюксел: Доставките на газ за България са обезпечени

Имаме месец да решим как да подходим към "Лукойл Нефтохим" след американските санкции, каза премиерът

23 октомври 2025, 11:15
ПП-ДБ иска трима министри да обяснят последиците за България от санкциите на САЩ върху "Лукойл"
Кантарджиев: Случаите на респираторни инфекции се увеличават
Тройното убийство в Бургаско: Обвиняемият дни наред следял майка си, леля си и сестра си
Генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия е на посещение у нас
Гледат на втора инстанция изменението на мярката на бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов
До 23° днес - голяма промяна носи дъжд и силен вятър
Картата за градския транспорт в София става дигитална
„Топлофикация” с нов график за спирането на топлата вода в „Дружба" 2

Д оставките на газ за България са обезпечени. Това коментира премиерът Росен Желязков от Брюксел, където участва в среща на върха на ЕС.

Коментарът му е по повод санкциите, които САЩ наложи срещу двата най-големи руски петролни гиганта – "Роснефт" и "Лукойл".

"Това са първите санкции, които администрацията на Тръмп налага. Невъзможността Русия да спре войната кара както Европейския съюз, така и администрацията на Белия дом да предприемат и този икономически подход с налагането на  санкции, за да се спре финансирането на войната", посочи премиерът.

По думите му основно засегнато у нас е предприятието "Лукойл Нефтохим Бургас", което е част от системата на руската компания "Лукойл". "Рафинерията се притежава косвено с повече от 50% от руския "Лукойл", така че попада в този санкционен режим. По силата на генералната лицензия, издадена от Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ, до 21 ноември има възможност да се извършват всички необходими трансакции и трансфери. Това означава, че имаме един месец, в който трябва да вземем национално решение как ще подходим като държава спрямо рафинерията – заедно, разбира се, с нейния мениджмънт", уточни премиерът.

Желязков подчерта, че санкциите няма да възпрепятстват производството и доставката на петролни продукти, тъй като рафинерията отдавна не работи с руски петрол. Ограниченията обаче имат финансово измерение, засягащо трансакции и достъп до системата SWIFT, което може да създаде затруднения.

На въпрос за евентуален недостиг на горива Желязков заяви категорично: "Няма. Има достатъчно произведени горива. Рафинерията трябва да продължи да работи". Той допълни, че предстои да бъде изследван най-добрият вариант, така че държавата да не попадне в санкционен режим, а същевременно рафинерията да продължи производството си.

"До 31 ноември трябва да имаме много ясен отговор", каза премиерът.

Желязков допълни, че активите на санкционирани лица, предприятия или дружества у нас са замразени, като с тях не могат да се извършват сделки. "Говорим за финансови активи, базирани на издаване на облигации и депозитари в системата Euroclear. За нас е много важно да има правна сигурност, затова становището на Европейската централна банка и на правната служба на Съвета е от ключово значение", каза той.

"Не се предвиждат промени в правителството, нито участието на "ДПС-Ново начало” в него”, затвърди премиерът.

САЩ наложиха заради войната в Украйна санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" и обявиха, че са готови да предприемат и още действия. Вашингтон призова Москва незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната на Русия в Украйна.

След като американските мерки бяха обявени, цените на нефта веднага скочиха с над 2 долара за барел. Фючърсите за сорта "Брент", който е референтен, поскъпнаха до около 64 долара.

Санкциите бележат значителен поврат в политиката на Тръмп, който не беше санкционирал Русия за войната и вместо това залагаше на търговски мерки, отбелязва Ройтерс. По-рано тази година той наложи допълнителни 25-процентни мита на стоките от Индия заради покупките от нейна страна на руски петрол.

САЩ предприеха подобни действия и срещу друг крупен потребител на черното злато на Москва – Китай. В последните години таванът на цената на руския петрол от 60 долара, наложен ѝ след инвазията в Украйна, принуди Русия да пренасочи нефтения си износ от Европа към Азия.

Източник: БГНЕС, NOVA    
Желязков Лукойл САЩ санкции Русия газ доставки
Ексклузивно

Преди 1 ден
