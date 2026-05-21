България

Съдът пусна под гаранция обвинения за подкуп на областен управител

Според обвинението на 11 май тази година в Добрич мъжът е предложил подкуп от 20 000 евро на длъжностно лице

21 май 2026, 16:37
Източник: БТА

А пелативният съд във Варна уважи жалбата срещу определението на Окръжния съд в Добрич, с което обвинен в корупционно престъпление бе задържан под стража, съобщиха от съда. 

Според обвинението на 11 май тази година в Добрич мъжът е предложил подкуп от 20 000 евро на длъжностно лице, заемащо отговорен пост – областния управител на област Добрич. По данни на прокуратурата целта била да не бъде упражнен контрол за законосъобразност върху решение на Общинския съвет в Каварна, свързано с инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаичен парк. При претърсване на автомобила на обвиняемия са били открити и иззети 20 000 евро.

По време на заседанието защитата е оспорила наличието на предпоставки за налагане на най-тежката мярка за неотклонение. Адвокатите са заявили, че доказателствата не са достатъчни, за да се направи обосновано предположение за авторството на деянието, както и че е възможно да е налице провокация към подкуп. Според тях обвиняемият е действал по указания на високопоставен полицейски служител. Защитата е посочила още, че мъжът е неосъждан, има постоянен адрес, грижи се за двете си деца и развива търговска и общественополезна дейност.

От Апелативна прокуратура – Варна са настояли обвиняемият да остане в ареста, като са акцентирали върху риска да въздейства на свидетели и да затрудни разследването. Прокуратурата е подчертала и значителния материален интерес по случая, свързан с инвестиция за десетки милиони евро.

В мотивите си апелативните съдии приемат, че са налице доказателства, които обосновават предположение за съпричастност към престъплението, но не и достатъчно основания за задържане под стража. Съдът отбелязва, че паричната сума е била открита в автомобила на обвиняемия, а не при личен обиск, както и че липсват данни той да се укрие или да извърши друго престъпление. Магистратите са взели предвид факта, че мъжът има семейство, постоянен адрес и няма предишни нарушения на закона.

Съдът е определил гаранция от 10 000 евро, която трябва да бъде внесена в 10-дневен срок.

От Областната дирекция на МВР в Добрич информираха, че мъжът е задържан на 11 май около 18:30 ч. в момента на предаване на подкуп в размер на 40 000 евро. Преди няколко дни в Областната дирекция на МВР в Добрич е получен сигнал от областния управител. Той заявил, че спрямо него се прави опит да бъде оказано влияние при вземането на решение в качеството му на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение. 

От Областна администрация съобщиха, че досегашният областен управител на Добрич Асен Атанасов е внесъл в Административния съд в града жалба по всяко едно от решенията на Общинския съвет на Каварна, като е посочил, че при внасяне на докладните записки липсват мотиви. Отсъства обоснован анализ, който да показва защо е в обществена полза промяната на предназначението на общинските пасища или земеделските земи.

При разглеждане на протокола с решенията Областна администрация констатира, че не е проведено реално обсъждане на докладните записки в постоянните комисии на Общинския съвет в Каварна, а кметът на Каварна не е спазил срока за внасяне на докладните записки. Съгласно Правилника за работа на Общинския съвет на Каварна това трябва да става поне 15 дни преди заседание. Въпросните докладни записки са внесени на 27 април 2026 г., а заседанието е проведено на 28 април 2026 г., като не са отразени и в дневния ред на сесията.

Източник: БТА    
Корупция Подкуп Добрич Областен управител
