България

След фаталния инцидент: Нови мерки срещу нападения от мечки в Природен парк "Витоша"

В района се извършват обходи, анализ на данни от фотокапани и дистанционно наблюдение с дронове

21 май 2026, 09:51
НС обсъжда орязване на правомощията на особения търговски управител на „Лукойл

НС обсъжда орязване на правомощията на особения търговски управител на „Лукойл" у нас
Съдът гледа мерките на задържаните при акцията срещу имотната мафия

Съдът гледа мерките на задържаните при акцията срещу имотната мафия
Изслушват регионалния министър Иван Шишков за свлачището на пътя Смолян - Пампорово

Изслушват регионалния министър Иван Шишков за свлачището на пътя Смолян - Пампорово
Опасно време в четвъртък: НИМХ предупреждава за порои и риск от наводнения

Опасно време в четвъртък: НИМХ предупреждава за порои и риск от наводнения
Даниела Митева: Данните за нарушения са неверни

Даниела Митева: Данните за нарушения са неверни
Бившата полицайка Симона Радева помоли да бъде оправдана

Бившата полицайка Симона Радева помоли да бъде оправдана
Хванаха крадец на мотори в София

Хванаха крадец на мотори в София
Ето кога България ще има нови ядрени блокове

Ето кога България ще има нови ядрени блокове

В планината Витоша се въвеждат допълнителни мерки за безопасност след смъртоносния инцидент, при който млад мъж загина при нападение, за което се предполага, че е извършено от мечка. 

Инцидентът стана в събота в района на хижа „Рудничар“.

По първоначална информация 35-годишният мъж е бил нападнат от мечка и малкото ѝ. Случаят предизвика безпокойство сред туристи и жители на близките населени места, както и сред посетителите на планината.

От Дирекцията на Природен парк „Витоша“ съобщават, че в района се извършват обходи, анализ на данни от фотокапани и дистанционно наблюдение с дронове.

Откриха тяло на мъж край хижа „Рудничар” във Витоша

„В момента текат обходи в района, както и анализ на данните от поставените фотокапани. Екипите извършват и дистанционно наблюдение с дронове“, обясни пред NOVA главният експерт по фауната към дирекцията д-р Никола Дойкин.

По думите му целта на проверките е да се установи какви животни се срещат в района и как се движат. Към момента няма потвърдени данни за повишена активност на мечки, но наблюдението продължава.

Експертът подчерта, че при евентуално потвърждение за присъствие на мечка с малко се прилагат конкретни процедури, като решенията се вземат след събиране и анализ на данни. Законодателството, включително Законът за биологичното разнообразие, допуска мерки при доказана опасност за хора или имущество, като всеки случай се разглежда индивидуално.

В наблюдението на района се използват фотокапани – камери, които се активират при движение и заснемат преминаващи животни. Те се поставят на места, за които експертите предполагат, че са естествени маршрути на дивата фауна, уточнява Дойкин.

Мечки са нападнали мъжа, открит мъртъв край хижа „Рудничар“

Освен това се прилага и термонаблюдение, което позволява засичане на топлокръвни животни дори при ниска видимост. Според експертите Витоша е част от по-широк ареал на разпространение на мечки, включително от съседни планински райони.

Специалистите напомнят, че основните мерки за безопасност остават в отговорността на посетителите – да бъдат внимателни, да вдигат шум при движение в горски райони, да не се доближават до диви животни и да избягват резки движения.

Източник: NOVA    
Планина Витоша Инцидент с мечка Мерки за безопасност Смъртен случай Природен парк Витоша Наблюдение на мечки Фотокапани Дронове Безопасност в планината Дива фауна
Последвайте ни
След фаталния инцидент: Нови мерки срещу нападения от мечки в Природен парк

След фаталния инцидент: Нови мерки срещу нападения от мечки в Природен парк "Витоша"

„Ако дрон го удари, отскача“: Тръмп разкри тайните на балната зала-бункер

„Ако дрон го удари, отскача“: Тръмп разкри тайните на балната зала-бункер

Радев освобождава от длъжност шефа на БАБХ

Радев освобождава от длъжност шефа на БАБХ

Шок в ефир: Британско радио по погрешка обяви смъртта на крал Чарлз III

Шок в ефир: Британско радио по погрешка обяви смъртта на крал Чарлз III

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
Как протича половият цикъл при женските котки

Как протича половият цикъл при женските котки

dogsandcats.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 2 дни
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 2 дни
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 2 дни
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тайният отряд от „делфини-камикадзе“, който може да отвори Ормузкия проток

Тайният отряд от „делфини-камикадзе“, който може да отвори Ормузкия проток

Свят Преди 13 минути

Иран може и да няма екип от делфини, готови за разгръщане в военни операции, но САЩ имат. Секретният отряд е създаден по време на Студената война, когато учени, изследващи сонарните способности на делфините, осъзнават, че те могат да идентифицират обекти под водата с висока точност

"Провалени политици от ДБ фабрикуват лъжи!", Делян Пеевски сезира прокуратурата

"Провалени политици от ДБ фабрикуват лъжи!", Делян Пеевски сезира прокуратурата

България Преди 54 минути

Лидерът на ДПС настоява за проверка на твърденията за негови пътувания зад граница

Земетресение разтърси района край Неапол

Земетресение разтърси района край Неапол

Свят Преди 1 час

Епицентърът е бил в залива на Поцуоли

.

Филмов обир в Кан: Откраднаха часовник за 1 милион евро по време на фестивала

Любопитно Преди 1 час

Всяка година в Кан, в периода около кинофестивала, високоспециализирани и много организирани крадци се опитват да отнемат бижутата от богати чуждестранни туристи

Снимката е илюстративна

Тийнейджър попадна на мистериозна монета от легендарния град Троя и озадачи археолозите

Свят Преди 1 час

Бронзовата монета датира от III в. пр.н.е. Тя е открита в берлинския район Шпандау от момче, което просто си играело навън

,

Километричен капан: Над 15 км опашка от камиони на АМ „Марица“ към „Капитан Андреево“

България Преди 2 часа

От Агенция „Митници“ посочват, че трафикът през граничния пункт е изключително интензивен

Закъснения и анулирани полети: Затвориха една от пистите на летище „Ла Гуардия” в Ню Йорк

Закъснения и анулирани полети: Затвориха една от пистите на летище „Ла Гуардия” в Ню Йорк

Свят Преди 2 часа

Причината е открита дупка в настилката

<p>Празник е, имен ден имат...</p>

Почитаме паметта на светите равноапостоли Константин и Елена

Любопитно Преди 2 часа

Честваме и празника Възнесение Господне, който е винаги в четвъртък на шестата седмица след Великден

Кризата в Близкия изток: САЩ с ново предложение, Иран го разглежда

Кризата в Близкия изток: САЩ с ново предложение, Иран го разглежда

Свят Преди 2 часа

Междувременно Тръмп заяви, че ситуацията остава изключително напрегната и може бързо да се изостри

Откриха тялото на румънка изпод рухналата сграда в Германия

Откриха тялото на румънка изпод рухналата сграда в Германия

Свят Преди 3 часа

Издирването на нейна сънародничка и на българин продължава

НС разглежда промени в Закона за държавната финансова инспекция

НС разглежда промени в Закона за държавната финансова инспекция

България Преди 3 часа

Законопроектът беше приет на първо четене от временната комисия по бюджет и финанси на 14 май

Куба

"Куба е следваща": Ще има ли война между Вашингтон и Хавана?

Свят Преди 3 часа

Тръмп директно заплаши Куба с военна намеса, а Хавана явно подготвя гражданите си за военно нападение

<p>Крият градушка в ръкава си: Поверията за Св. Св. Константин и Елена</p>

Крият градушката в ръкава си: Защо на 21 май никой не смее да разгневи Св. Св. Константин и Елена

България Преди 3 часа

На 21 май почитаме св. св. Константин и Елена. Вижте малко известната история за императора, преобърнал християнския свят, и древните странджански предания за пречистващата сила на жаравата

5 факта за глада: Защо прави хората гневни и защо се свързва с хормоните

5 факта за глада: Защо прави хората гневни и защо се свързва с хормоните

Любопитно Преди 3 часа

Защо празният стомах е само малка част от проблема и как стресът управлява апетита ни

21 май: Крахът на Черния кардинал, който стана затворник № 03147

21 май: Крахът на Черния кардинал, който стана затворник № 03147

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Израелски министър показа вързани активисти, огромен скандал

Израелски министър показа вързани активисти, огромен скандал

Свят Преди 11 часа

Според организаторите на флотилията израелската полиция е задържала 430 участници в хуманитарната акция

Всичко от днес

От мрежата

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

Антоанет Пепе влезе в болница

Edna.bg

Керана: Сънят ме научи да мълча, за да чуя гласа си

Edna.bg

Унай Емери и Астън Вила разплакаха принц Уилям

Gong.bg

Христо Янев - Повелителят на Купата!

Gong.bg

Министърът на земеделието представи екипа си и направи оценка за състоянието на сектора

Nova.bg

15-километрова колона от тирове се образува на магистрала „Марица“ към „Капитан Андреево“

Nova.bg