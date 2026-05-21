След фаталния инцидент: Нови мерки срещу нападения от мечки в Природен парк "Витоша"

Ето кога България ще има нови ядрени блокове

Опасно време в четвъртък: НИМХ предупреждава за порои и риск от наводнения

НС обсъжда орязване на правомощията на особения търговски управител на „Лукойл" у нас

В планината Витоша се въвеждат допълнителни мерки за безопасност след смъртоносния инцидент, при който млад мъж загина при нападение, за което се предполага, че е извършено от мечка.

Инцидентът стана в събота в района на хижа „Рудничар“.

По първоначална информация 35-годишният мъж е бил нападнат от мечка и малкото ѝ. Случаят предизвика безпокойство сред туристи и жители на близките населени места, както и сред посетителите на планината.

От Дирекцията на Природен парк „Витоша“ съобщават, че в района се извършват обходи, анализ на данни от фотокапани и дистанционно наблюдение с дронове.

Откриха тяло на мъж край хижа „Рудничар” във Витоша

„В момента текат обходи в района, както и анализ на данните от поставените фотокапани. Екипите извършват и дистанционно наблюдение с дронове“, обясни пред NOVA главният експерт по фауната към дирекцията д-р Никола Дойкин.

По думите му целта на проверките е да се установи какви животни се срещат в района и как се движат. Към момента няма потвърдени данни за повишена активност на мечки, но наблюдението продължава.

Експертът подчерта, че при евентуално потвърждение за присъствие на мечка с малко се прилагат конкретни процедури, като решенията се вземат след събиране и анализ на данни. Законодателството, включително Законът за биологичното разнообразие, допуска мерки при доказана опасност за хора или имущество, като всеки случай се разглежда индивидуално.

В наблюдението на района се използват фотокапани – камери, които се активират при движение и заснемат преминаващи животни. Те се поставят на места, за които експертите предполагат, че са естествени маршрути на дивата фауна, уточнява Дойкин.

Мечки са нападнали мъжа, открит мъртъв край хижа „Рудничар“

Освен това се прилага и термонаблюдение, което позволява засичане на топлокръвни животни дори при ниска видимост. Според експертите Витоша е част от по-широк ареал на разпространение на мечки, включително от съседни планински райони.

Специалистите напомнят, че основните мерки за безопасност остават в отговорността на посетителите – да бъдат внимателни, да вдигат шум при движение в горски райони, да не се доближават до диви животни и да избягват резки движения.