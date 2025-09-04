Съдът остави в ареста 31-годишния учител по физкултура, обвинен в педофилия

Нов протест на "Правосъдие за всеки"

Бабата на обвинения за трамвая: Добро дете - опитал се да го спре, после се скрил

Премиерът Желязков ще се срещне с председателя на Европейския съвет

Борисов за визитата на Зафиров в Пекин: Няма нищо скандално в посещението му

С офийският градски съд потвърди решението на по-долната инстанция и остави за постоянно в ареста 31-годишния учител по физкултура, обвинен в педофилия. Решението на съда е окончателно.

Задържаха учител за блудство с дете

Мъжът е обвинен за това, че през юни и юли 2025 г. в хостел в столицата е извършил сексуално престъпление спрямо дете, ненавършило 14-годишна възраст, учащо в същото училище.

На 28 август Софийският районен съд постанови "задържане под стража" за учителя, обвинен в педофилия. 31-годишният мъж е учител в учебно заведение на територията на София.

Ново развитие по случая с учителя, задържан за блудство с малолетна ученичка

Два дни по-рано Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност учителя за сексуално престъпление спрямо момичето, ненавършило 14-годишна възраст. Законът предвижда наказание "лишаване от свобода" от две до осем години за това престъпление, уточняват от прокуратурата.