"Най-ужасяващият случаи на сексуално насилие": Педофил тормози и изнудва малки деца в онлайн платформа

Т елефонно обаждане от 13-годишно момиче в Шотландия през 2019 г. в крайна сметка доведе до залавянето на педофил от социалните мрежи, определян като един от най-ужасяващите сексуални насилници на деца в света, предава BBC.

Александър Макартни от Северна Ирландия се e преструвал на тийнейджър, за да се сприятелява, след това да злоупотребява и да изнудва деца по целия свят, като често споделял снимки с други педофили. Част от децата са били едва на четири години. Някои от тях никога не са разказвали на никого за преживяното - докато полицията не почука на вратата им.

Макартни постепенно призна 185 обвинения, включително непредумишлено убийство, след като 12-годишно момиче, с което е злоупотребявал, отне живота си. Той е осъден на минимум 20 години затвор.

Какво е направила полицията?

През март 2019 г. Полицейската служба на Северна Ирландия (PSNI) започнала спешно разследване срещу Макартни. Детективите установили домашния адрес на Александър Макартни, арестували го и го разпитали.

64 от устройствата на Маккартни са били иззети от дома му в Лисъммон Роуд край Нюри при четири отделни обиска. В тези устройства се съхранявали стотици хиляди неприлични снимки и видеоклипове на непълнолетни момичета, извършващи сексуални действия, докато били изнудвани. Макартни създал и използвал много фалшиви акаунти в онлайн платформи, главно в Snapchat, за да ги увлича и манипулира.

Главен инспектор Еймън Кориган заяви, че Маккартни е извършвал „престъпления в промишлен мащаб“.

Той е убеждавал жертвите да мислят, че разговарят онлайн с момче на сходна възраст, след което ги е насърчавал да изпращат неприлични снимки или да участват в сексуални действия чрез уебкамера или мобилен телефон.

Макартни е използвал един и същ модел всеки път, казва детективът и добавя: „Той заплашваше да сподели тези изображения онлайн за удоволствие на други педофили и да ги използва за по-нататъшно насилие и тормоз над вече ужасените и експлоатирани деца.“

С течение на времето става ясно, че покварата на Маккартни обхваща не само Великобритания, но и целия свят.

Полицейската служба на Северна Ирландия работи с колегите си от Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, Прокуратурата и Националната агенция за борба с престъпността, а жертвите се намират в Америка, Нова Зеландия и поне 28 други държави. Много от тези деца са били идентифицирани само благодарение на доказателствата, които детективите са открили в устройствата на Маккартни. Според полицията той е „откраднал детството“ на жертвите си.

Полицейската служба на Северна Ирландия разбира за съществуването на Александър Макартни

През пролетта на 2019 г. полицията се обажда на Катрин Киранс, изпълняваща длъжността ръководител на отдела за тежки престъпления към прокуратурата.

Полицейската служба на Северна Ирландия сигнализирала на прокуратурата за “кетфишинга”. “Кетфишингът” е ситуация, при която дадено лице създава фалшива самоличност, за да спечели доверието на хората и да ги експлоатира.

Кийрънс заяви, че малки момиченца „на средна възраст 10-12 години са били заплашвани по най-извратения начин“. Тя каза, че някои от експлоатираните деца са разказали за насилието над тях, а други са запазили мълчание. „Някои от децата са алармирали, което е помогнало на полицията да го идентифицира.”

Listen to 911 call after US girl, 12, shot herself in the head rather than submit to catfish abuser Alexander McCartney's depraved demands via https://t.co/9IrgTgTgMX https://t.co/SwDMFIpY1A

Убийство по непредпазливост

Тъй като разследването се разпространява по целия свят, Киранс казва, че прокурорите са разбрали, че Макартни е полагал „големи усилия в запазването на снимките“. В някои случаи той е запазвал и местоположението на децата в Snapchat. Това е помогнало на полицията да открие децата.

Повдигането на обвинение срещу Макартни през 2021 г. е било отложено, тъй като полицията е открила, че малко момиченце се самоубило.

Страхувахме се, че разследването ще повлияе зле на жертвите, когато те бъдат идентифицирани, казва Киранс.

„За съжаление, най-лошите ни страхове се сбъднаха, когато открихме, че едно от малките момиченца е отнело живота си. Работейки в тясно сътрудничество с американските власти, успяхме да докажем, че това дете е отнело живота си по време на злоупотребата, когато все още е било онлайн с Макартни. В този момент смъртта на детето беше толкова неразривно свързана със злоупотребата, че сметнахме, че имаме сериозни основания да твърдим, че той я е убил“, казва тя.

Става дума за 12-годишната Симарон Томас, която през 2018 г. се е застреляла, докато Макартни я насилвал.

Макартни е обвинен в непредумишленото ѝ убийство.

Киранс казва, че се смята, че това е първият случай, когато насилник където и да е по света е подведен под отговорност за непредумишлено убийство, когато жертвата и извършителят никога не са се срещали лично. Мащабът на делото е толкова голям, че прокурорите е трябвало да подходят разумно към обвиненията.

„Не можехме да включим 3000 обвинения в обвинителния акт“, казва Киранс. „В крайна сметка имаше около 200 обвинения свързани с около 70 жертви, което вероятно е едно от най-големите обвинения, които сме виждали в Северна Ирландия.“

Кой е Александър Макартни?

Макартни израства на пет мили от Нюри, в непосредствена близост до главния път за град Арма. Когато се явява за пръв път в магистратския съд на Нюри през юли 2019 г., той е само на 21 години. Прекарал е повече от пет години в следствения арест в затвора “Магабери”.

The harrowing 911 call reporting the death of ‘catfish’ abuser Alexander McCartney’s 12-year-old victim Cimarron Thomas was released by @PoliceServiceNI as her tormentor is sentenced for her manslaughter. The call was made by her 9 year old sister.https://t.co/YnbW7JEnv6