Самолет лети към Оман, за да прибере български туристи

С амолет на "България Еър" (Bulgaria Air) лети в момента към Салала в южен Оман, за да прибере намиращите се там български туристи, съобщиха от пресцентъра на националния превозвач.
От там посочиха, че полетът ще комбинира направленията Оман и Дубай, като се очаква самолетът да пристигне днес в Оман между 13:30 и 14:00 часа българско време, а утре да се върне в София в 17:50 часа.
От пресцентъра допълниха, че в момента се изпълнява и редовен полет от Дубай със 180 пътници на борда, който се очаква да кацне в 14:20 часа на летището във Варна.
Припомняме, че на брифинг вчера в Министерския съвет служебният министър на външните работи Надежда Нейнски съобщи, че от днес започват първите полети по изтеглянето на български граждани от зоните на конфликт. Тя посочи, че вече е организирано изтеглянето на българите от Оман и се очаква с полета да бъдат извозени около 300 души.
Министър-председателят Андрей Гюров също съобщи преди началото на редовното правителствено заседание, че първата група български граждани от Близкия изток са на път за вкъщи.
Евакуираните българи от Израел кацнаха в София
Гюров благодари на министрите на външните работи, на транспорта и на туризма за неуморната работа в последните дни и часове, както и на техните екипи и институции, които са свързани с тази дейност.