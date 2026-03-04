България

Самолет лети към Оман, за да прибере български туристи

Полетът ще комбинира направленията Оман и Дубай

Обновена преди 1 час / 4 март 2026, 10:30
ПП-ДБ внесе документи в ЦИК за парламентарния вот
МЕЧ се регистрира за изборите, Радостин Василев още е в Дубай
Премиерът Гюров: Разполагаме с достатъчно запаси от горива в държавния резерв
МО спешно анализира нови рискове за територията на България

"Паднах на земята, а устата ми се напълни с кръв": Мъж твърди, че е нападнат от бивш полицай и години наред чака справедливост
Димитър Бербатов и министър Игнатов обсъдиха: Физкултурните салони в училищата да са отворени след учебните часове
Петър Карабоев с

Петър Карабоев с "най-зловещата история": Има 4 сценария на кризата в Близкия изток
Срокът за регистрация на партиите и коалициите изтича

С амолет на "България Еър" (Bulgaria Air) лети в момента към Салала в южен Оман, за да прибере намиращите се там български туристи, съобщиха от пресцентъра на националния превозвач.

От там посочиха, че полетът ще комбинира направленията Оман и Дубай, като се очаква самолетът да пристигне днес в Оман между 13:30 и 14:00 часа българско време, а утре да се върне в София в 17:50 часа.

От пресцентъра допълниха, че в момента се изпълнява и редовен полет от Дубай със 180 пътници на борда, който се очаква да кацне в 14:20 часа на летището във Варна.

Припомняме, че на брифинг вчера в Министерския съвет служебният министър на външните работи Надежда Нейнски съобщи, че от днес започват първите полети по изтеглянето на български граждани от зоните на конфликт. Тя посочи, че вече е организирано изтеглянето на българите от Оман и се очаква с полета да бъдат извозени около 300 души.

Министър-председателят Андрей Гюров също съобщи преди началото на редовното правителствено заседание, че първата група български граждани от Близкия изток са на път за вкъщи.

Евакуираните българи от Израел кацнаха в София

Гюров благодари на министрите на външните работи, на транспорта и на туризма за неуморната работа в последните дни и часове, както и на техните екипи и институции, които са свързани с тази дейност. 

Източник: БТА, София Господинова    
Български граждани Близък изток Репатриране Летище Варна Андрей Гюров Министър-председател Правителство Министри Външни работи Транспорт
