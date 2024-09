Педофил си призна след 17 години, че е извършил 307 престъпления

Б ившият детегледач Ашли Пол Грифит е признал, че е извършил 307 сексуални престъпления срещу десетки деца, за които се е грижил, в Бризбейн и Италия между 2007 и 2022 г. За това съобщи The Guardian.

46-годишният Грифит от Голд Коуст се е признал за виновен по всички обвинения при предявяването на обвинението в окръжния съд на Куинсланд в понеделник сутринта.

Препълнената съдебна зала беше смълчана, докато тази сутрин бяха прочетени всички 307 обвинения - процес, който отне повече от два часа. Някои от присъстващите стояха прави по време на цялото изслушване поради липса на място.

Няколко зрители се разплакаха по време на изслушването пред съдия Антъни Рафтър.

Грифит се появи с раирана риза и дънки и стоеше прав, докато се четяха обвиненията. Той казваше “виновен” със спокоен глас, докато всяко от обвиненията се прочиташе от сътрудник на съдията, и от време на време кимаше.

Грифит беше официално осъден за престъпления, извършени в детски центрове, където е работил между януари 2007 г. и август 2022 г.

