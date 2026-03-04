България

"Паднах на земята, а устата ми се напълни с кръв": Мъж твърди, че е нападнат от бивш полицай и години наред чака справедливост

Цветан Иванов бил обездвижен три месеца

4 март 2026, 10:01
Премиерът Гюров: Разполагаме с достатъчно запаси от горива в държавния резерв

МВР обяви новия директор на областната дирекция в Смолян

Първа група български граждани от Близкия изток се завръщат в България

Димитър Бербатов и министър Игнатов обсъдиха: Физкултурните салони в училищата да са отворени след учебните часове

Петър Карабоев с

Срокът за регистрация на партиите и коалициите изтича

За първи път жена президент прие почетния строй на 3 март

Тити Папазов се върна от Израел: Невероятно божие съвпадение

С игнал за безпричинно нападение на пътя и последвала липса на наказание години наред. Цветан Иванов написа емоционален пост в социалните мрежи, в който разказва за преживяното и за последвалото ходене по мъките. По случая все още няма развръзка. Иванов твърди, че на 24 декември 2023 г. е бил ударен с палка в лицето от бивш полицай на пътя в Благоевградско. Вследствие на удара челюстта на мъжа била счупена и дълго време не можел да се храни нормално. Три години по-късно все още чака справедливост, а такава не идва. 

 

Цветан Иванов и негов съотборник тренират в района село Падеш. Двамата се занимават професионално с шосейно и планинско колоездене. "Инцидентът се случи в 12:01 часа на обяд - точно в най-слънчевото и ясно време, на безлюден път. Карахме повече от 40 минути, без да ни е доближил нито един автомобил. В един момент ни изпревари кола, която спря напречно на пътното платно", разказа в "Здравей, България" мъжът, който посочва, че последвалата агресия не е била провокирана по никакъв начин. 

 

По думите му това му се сторило съмнително, но посочва, че "когато си в планината, първото, което ти хрумва, е че трябва да помогнеш на някого". "Помислих, че може да имат нужда от вода, че на шофьора му е прилошало или е объркал пътя, защото сме на безлюдно място. Отидох до колата. От прозореца чух: „Ела тук“. Приближих се и вратата се отвори рязко. Шофьорът ме удари с предмет, за който не мога да кажа дали беше палка, бухалка или нещо друго. Ударът беше отляво в лицето. Паднах на земята, а устата ми се напълни с кръв", твърди Цветан. 

Защо 5 години след жесток побой, нападателите все още са на свобода

Докато бил удрян, той чул нападателя си да казва, че "с тези колелета нямали право да бъдат в неговото село". Шофьорът не бил сам в колата - с него била и съпругата му. Двамата си тръгнали с колата веднага след нападението. 

"Съотборникът ми дойде при мен и успяхме да запомним част от номера на автомобила. В един момент установих, че не мога да отворя устата си. Осъзнах, че е нещо по-сериозно. Зъболекар съм и се свързах с колеги, които оказаха съдействие. На следващия ден направихме снимки и установихме двустранна фрактура на горната и долната челюст. За период от три месеца бях обездвижен - не можех да отварям устата си и приемах само пасирана храна", твърди той. 

Цветан подал сигнал в полицията. Там разбрал, че Петър Огнянски - мъжът, който го нападнал, е бивш полицай. Работил е в МВР – Благоевград и срещу него е имало многократно повдигани обвинения за побои. "Ходих 47 пъти до Благоевград, за да давам показания. Многократно това е било напразно - само за да ми кажат, че господин Петър Огнянски няма да се яви", твърди велосипедистът.

Цветанов:Случаят с Багата е изцяло криминален

Екип на NOVA е потърсил за коментар и самия Огнянски, който заяви, че е запознат със случая, но твърденията срещу него не отговарят на истината и в момента тече дело. 

От Районния съд в Благоевград заявиха, че на този етап не може да се твърди с основание, че съдът бави наказателния процес, тъй като от внасянето на делото са изминали пет месеца. На 20 март 2026 г. ще се проведе разпоредително заседание, на което ще се реши как ще протече делото. Проведени са три съдебни заседания - през ноември 2025 г., януари и февруари 2026 г. Първото е отложено по молба на защитата на подсъдимия поради служебна ангажираност. На 26 февруари - отново по искане на подсъдимия, съдията се е отвел поради съмнение за пристрастност и делото е разпределено на друг магистрат.

Обвинението е за причиняване на средна телесна повреда по хулигански подбуди.

Източник: NOVA    
Безпричинно нападение Пътна агресия Счупена челюст Бивш полицай Търсене на справедливост Цветан Иванов Петър Огнянски Благоевград Съдебно дело Велосипедист
