Мъж е изправен пред 45 години затвор за убийство на педофил

М ъж от Индиана е обвинен в убийството на насилник на деца, осъден за сексуално малтретиране над член на семейството им. Сестрата на убиеца споделя, че е „опустошена“ от публичното му признание, направено от затвора, но вярва, че журито в крайна сметка няма да го изпрати зад решетките, предаде Newsweek.

35-годишният Никълъс Стенли от Мидълбъри е задържан без право на гаранция в затвора на окръг Елкхарт. Той е обвинен в убийството на Алън Л. Когсуел – 35-годишен, осъждан за сексуално престъпление, който бе открит смъртоносно прострелян в мотел Daylite Inn в Елкхарт на 24 юни. Инцидентът се случва само месец след като Когсуел е освободен предсрочно, след като е излежал шест години и половина от присъда за насилие над дете през 2018 г.

