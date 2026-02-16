Протест пред Апелативния съд в Бургас, искат обвинения за случая с АТВ да остане в ареста

А пелативният съд Бургас в разглежда въззивната мярка за неотклонение на 19-годишния Никола Бургазлиев, който блъсна с АТВ четирима души в курорта Слънчев бряг, съобщиха от съда. При инцидента загина 35-годишна жена, а четиригодишното ѝ дете бе с тежки наранявания.

Пред Съдебната палата се събраха хора, които изразиха подкрепата си за към пострадалите и настояват съдът да остави Бургазлиев в ареста.

Втора проба потвърди - Бургазлиев е шофирал под въздействие на наркотици АТВ-то, помитайки петима на Слънчев бряг

Адвокатът на пострадалите – Георги Радков, заяви, че очаква съдът да потвърди настоящата мярка за неотклонение. По думите му, желанието на обвиняемия да продължи образованието си не може да бъде аргумент за освобождаване от ареста, особено предвид тежестта на извършеното престъпление.

Радков подчерта, че още при първото разглеждане на мярката в Несебър обвиняемият е отрекъл да е употребявал наркотични вещества, въпреки последвалите данни по случая. Според него настоящите искания на защитата представляват пореден опит да се постигне освобождаване, а не израз на разкаяние или поемане на отговорност за случилото се.

Припомняме, че на 9 февруари т.г. обвиняемият за инцидента отново поиска да излезе от ареста, за да завърши средното си образование. Пред окръжните магистрати в Бургас той заяви, че не минава и ден без да съжалява за случилото и помоли да бъде освободен, за да се яви на изпити.

Прегазилият хора с АТВ иска ново разследване

По искане на защитата му като свидетел беше призована неговата класна ръководителка, която посочи, че в ареста той не може да положи необходимите 19 изпита, а след това да се яви и на матура през май. Тогава от държавното обвинение заявиха, че жалбата е неоснователна и че на обвиняемия е предоставена възможност за контакти с преподаватели. Прокуратурата се позова на високата обществена опасност на деянието и посочи че в кръвта на водача е установено наличие на наркотични вещества.