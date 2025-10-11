България

Прегазилият хора с АТВ в Слънчев бряг, иска ново разследване: Семейството на жертвата възмутено

Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало

11 октомври 2025, 13:38
Прегазилият хора с АТВ в Слънчев бряг, иска ново разследване: Семейството на жертвата възмутено
Никола Бургазлиев   
Източник: БГНЕС

Н икола Бургазлиев, който с АТВ прегази семейство в Слънчев бряг и отне живота на 35-годишната Христина, поиска разследването да започне отначало, съобщи БНТ в петък късно вечерта.

Искането е внесено от адвоката на обвиняемия.

Той оспорва законността на следствените действия, извършени от Националното следствие. Мотивите му са, че са разпоредени от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, който, според защитата, няма такива функции след 21 юли.

Семейството на загиналата при инцидента Христина Здравкова днес изрази възмущение от искането. В декларация близките на жената предупреждават, че решения на ВКС, оспорващи легитимността на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, могат да осуетят процеса и да доведат до освобождаване на обвиняемия.

„Готови сме на протести. Няма да допуснем един убиец да излезе на свобода“,

заявяват роднините, настоявайки за оставката на председателя на ВКС Галина Захарова.

„Изразяваме дълбокото си възмущение и несъгласие с опитите да се наложи противоречива съдебна практика, която поставя под риск актовете на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов“, се казва в позицията на близките.

Те определят действията на защитата на Бургазлиев като „опит за политически натиск и подмяна на правосъдието“, който може да доведе до освобождаване на обвиняемия.

Роднините на Христина и Мартин завършват позицията си с апел към институциите:

„Ние сме обикновени хора. Нямаме влияние или средства. Разчитаме само на справедливостта – единствената ни надежда след загубата на Христина“.

На 14 август 2025 г. дрогираният Бургазлиев блъска с АТВ цялото семейство Здравкови. Христина почина по-късно в болницата, а 4-годишният ѝ син Мартин още дълго време ще се възстановява.

„Едно дете остана без майка и тепърва се учи отново да говори“, споделят близките.

След обществени протести делото от Несебър е прехвърлено към Националната следствена служба. Новият екип формулира обвинение за предумишлено убийство, като делото е било близо до внасяне в съда.

По темата

Източник: БНТ    
Никола Бургазлиев АТВ катастрофа Слънчев бряг убийство съдебен процес Борислав Сарафов главен прокурор близки на жертвата правосъдие наркотици
Последвайте ни
Появи се таен свидетел в делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев

Появи се таен свидетел в делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев

Слави Трифонов към т.нар. български естаблишмънт: Знам, че ме мразите

Слави Трифонов към т.нар. български естаблишмънт: Знам, че ме мразите

Прегазилият хора с АТВ в Слънчев бряг, иска ново разследване: Семейството на жертвата възмутено

Прегазилият хора с АТВ в Слънчев бряг, иска ново разследване: Семейството на жертвата възмутено

Тези 4 зодии ги чака голяма промяна в живота

Тези 4 зодии ги чака голяма промяна в живота

Как да си обмените левовете в пощата

Как да си обмените левовете в пощата

pariteni.bg
10 от най-популярните средни породи кучета

10 от най-популярните средни породи кучета

dogsandcats.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 4 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 4 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 4 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 4 дни

Виц на деня

– Скъпи, ще изхвърлиш ли боклука? – Разбира се, миличка! – Още днес? – Сега вече прекаляваш с изискванията!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Калин, Лена, Мина или Михаела - кой ще напусне Big Brother тази вечер?

Калин, Лена, Мина или Михаела - кой ще напусне Big Brother тази вечер?

Любопитно Преди 11 минути

Зрителите могат да подкрепят четиримата номинирани в приложението NOVA PLAY

Евакуацията на жители от Николово заради свлачището на язовирната дига до русенското село се отменя

Отмениха евакуацията за Николово, в сила е 72-часова готовност

България Преди 1 час

По-рано започнаха първите укрепителни действия на дигата на езерото „Липник”

Ракът от "болест на старците“ се превръща в драма за милениалите

Ракът от "болест на старците“ се превръща в драма за милениалите

Свят Преди 3 часа

Младите хора са изправени пред нарастващ риск от рак заради фактори на модерния начин на живот и експозиции в околната среда

Израел нанесе удари в Южен Ливан - има жертва и ранени

Израел нанесе удари в Южен Ливан - има жертва и ранени

Свят Преди 3 часа

Ливанският президент Жозеф Аун осъди среднощните израелски удари срещу „граждански обекти“, в Южен Ливан

<p>Гешев и Калоян от &bdquo;Игри на волята&rdquo;: Георги Шопа прекалява със стратегиите (ВИДЕО)</p>

Гешев и Калоян от „Игри на волята”: Георги Шопа прекалява със стратегиите (ВИДЕО)

Любопитно Преди 4 часа

От признания за липсата на детето си и живота на блатото, до неподозирани коментари за стратегиите и героите от новия сезон на „Игри на волята”

Владимир Путин

Владимир Путин: Русия ще покаже ново ядрено оръжие, надпреварата е в ход

Свят Преди 4 часа

Според Федерацията на американските учени, Русия разполага с общо 5459 ядрени бойни глави, от които 1718 са разположени. САЩ имат 5177 бойни глави, от които 1770 са разположени

Уредите, които поглъщат ток: ето как да намалите разходите си

Уредите, които поглъщат ток: ето как да намалите разходите си

Любопитно Преди 5 часа

Как да ги използвате възможно най-ефективно, за да поддържате сметките си за комунални услуги възможно най-ниски

Теодор-Чикагото и Гордиенко потънаха в дълбините на Блатото в “Игри на волята”

Теодор-Чикагото и Гордиенко потънаха в дълбините на Блатото в “Игри на волята”

Любопитно Преди 5 часа

Изгнаничката Карина напусна надпреварата за 100 000 лв. по собствено желание

Евакуацията на жители от Николово заради свлачището на язовирната дига до русенското село се удължава

Дъжд връща напрежението в Николово: дигата остава опасна

България Преди 5 часа

Около 60 жители на Николово са подписали декларации, че отказват евакуация, въпреки предупрежденията на властите

Експерти съветват: Не отлагайте покупката на жилище за след еврото

Експерти съветват: Не отлагайте покупката на жилище за след еврото

България Преди 6 часа

„Не може да се ангажираме с прогнози, но със сигурност очакваме да има повишение на цените след въвеждането на еврото“, допълват експертите

Цената на кафето расте: до 50 стотинки повече за вашата глътка

Цената на кафето расте: до 50 стотинки повече за вашата глътка

България Преди 6 часа

По думите на кафе експерта Йордан Дъбов „между 3 и 4 лева струва добро кафе, 4–5 лева — много добро, а над 6 лева — отлично“

Доналд Тръмп

Доналд Тръмп: Мария Мачадо посвети Нобеловата си награда на мен

Свят Преди 6 часа

По-рано Белият дом критикува решението на Нобеловия комитет

Служител на шерифската служба на окръг Хъмфрис дежури пред входа на предприятието за производство на военни взривни вещества

Трагедия в Тенеси: 19 души са изчезнали след експлозията в завод за експлозиви

Свят Преди 6 часа

Шерифът на окръг Хъмфрис Крис Дейвис отказа да уточни колко точно души са загинали

Затварят ключови улици и булеварди в столицата заради „Маратон София 2025“

Затварят ключови улици и булеварди в столицата заради „Маратон София 2025“

България Преди 7 часа

Промените в движението и маршрутите на градския транспорт ще важат от 04:30 ч. на 11 октомври до приключване на маратона на 12 октомври

Себастиен Лекорню

Политически хаос във Франция: Макрон върна Лекорню като спасител

Свят Преди 7 часа

Той беше назначен за премиер за пръв път на 9 септември и му отне три седмици, за да състави правителство — което се разпадна за една нощ

Алберт Айнщайн

11 октомври: Писмото на Айнщайн до Рузвелт, което промени хода на историята

Любопитно Преди 8 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Всичко от днес

От мрежата

Какво представлява котешката настинка

dogsandcats.bg

Грижи за кучето през есента – за какво да внимаваме

dogsandcats.bg
1

Каракали в Зоопарк София

sinoptik.bg
1

Сара предупреди за потопа край морето

sinoptik.bg

Кой е чаровникът от тази емблематична снимка на принцеса Даяна?

Edna.bg

Ти и той сте една и съща зодия -има ли смисъл?

Edna.bg

И женският отбор на Лудогорец гледа към титлата

Gong.bg

Джокович пак не успя да стигне до финал, спря го световният №204

Gong.bg

Българинът от флотилията „Сумуд“ пред NOVA: Към мен не е имало насилие, но ни влачиха по земята и ни държаха в затвор в пустинята

Nova.bg

Световният шампион по вдигане на тежести Карлос Насар се завръща в България

Nova.bg