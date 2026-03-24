Съдът дава ход на делото срещу Благомир Коцев

З а вторник е насрочено разпоредителното заседание по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още четирима души. Първото заседание бе на 17 февруари, но делото бе отложено за 24 март по молба на един от адвокатите на подсъдимите, заради служебната му ангажираност на същата дата.

След извършена справка, този факт е установен и със свое разпореждане, съдията-докладчик е отсрочил разглеждането на делото, за което всички страни са уведомени.

Ден преди делото стана ясно, че защитеният свидетел срещу кмета на Варна Благомир Коцев и бивш общински служител Биляна Якова се е оплакала в жалба до съдията по делото срещу Коцев - Светла Даскалова, че е следена от охраната, която сама поиска да ѝ бъде назначена. Това показва текстът на разпореждане до Областната дирекция на МВР във Варна, издадено от съда.

"Постъпила е молба от Б.Я.-А., свидетел по НОХД №1716/2025 г., пише в разпореждането. Молителката изразява съмнения, че органите на МВР - Варна, извършват подмяна на съдебната воля, превръщайки "защитата" в инструмент за незаконно следене и шпионаж в полза на подс. Бл.К.", пише в разпореждането на съдия Даскалова.

Благомир Коцев беше задържан заедно с PR експерта му, двама общински съветници и бизнесмен през лятото на миналата година. Причината - подозрения в корупция. Петимата са обвиняеми за общо 12 престъпления.

Коцев прекара близо пет месеца в ареста. В края на ноември той беше освободен срещу парична гаранция в размер на 200 000 лева.