Борисов е против прекратяване мандата на кмета на Варна

Л идерът на ГЕРБ Бойко Борисов настоя и призова представителите на ГЕРБ в ОИК - Варна да не участват във всякакви евентуални опити за прекратяването на мандата на кмета на Варна Благомир Коцев.

Борисов е категоричен, че партията не иска служебна победа в морския град, съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ.

Борисов: За мен и за ГЕРБ кметът на Варна е невинен, докато съдът не се произнесе

От партията припомнят, че на свое заседание в неделя Изпълнителната комисия на ГЕРБ след консултации с лидера Бойко Борисов, взе решение единодушно да препоръча и помоли членовете на ОИК във Варна, които са излъчени от квотата на ГЕРБ, да гласуват "против" отстраняването на кмета на Варна.

"С това дадохме и даваме ясен знак, че ГЕРБ никога не се цели в служебни победи, не искаме ГЕРБ и името на партията и на нашия лидер да бъде включвано в някакъв вид политически уйдурми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората", допълват от ГЕРБ.