България

Внимание: Серия от магнитни бури удря Земята до края на март (График по дни)

Вижте кога се очакват най-силните магнитни бури в периода от 23 до 28 март, как се отразяват те на здравето и какви са препоръките на специалистите

24 март 2026, 06:42
Източник: iStock

В края на март Земята ще попадне под въздействието на поредица от магнитни бури с различна интензивност. Геомагнитните смущения могат да продължат няколко поредни дни, като повлияят не само на общото физическо състояние на хората, но и на работата на прецизните технологии и телекомуникациите.

Обобщаваме кога се очакват най-силните магнитни бури в периода от 23 до 28 март, как се отразяват те на здравето и какви са препоръките на специалистите.

  • Прогноза за геомагнитната активност: 23-28 март

Експертите следят непрекъснато слънчевата активност, тъй като мощните изригвания са пряката причина за геомагнитните бури на Земята. Според данните от центровете за космически мониторинг, в края на месеца предстоят няколко пикови периода:

  • 23 март – Умерена магнитна буря (K-индекс 4). Възможно е влошаване на тонуса, особено при хората в рисковите групи.
  • 24 март – Следобед се очаква засилване на геомагнитната активност (K-индекс 4-5).
  • 25 март – Магнитна буря от „червено ниво“ (K-индекс 5). Възможни са оплаквания като главоболие, сънливост и осезаем спад в концентрацията и вниманието.
  • 26 март – Геомагнитната обстановка започва да се стабилизира, но в следобедните часове са възможни остатъчни ефекти (K-индекс 3).
  • 27 март – Слаба магнитна буря (K-индекс 3), която може да бъде усетена предимно от метеочувствителните хора и тези с хронични заболявания.

Важно е да се уточни, че прогнозите за магнитните бури могат да претърпят промени в реално време, тъй като слънчевата активност често е внезапна и непредсказуема.

Източник: iStock/Getty Images
  • Какво представлява магнитната буря?

Магнитната буря е реакцията на земното магнитно поле в отговор на мощни изхвърляния на енергия от Слънцето. Когато на повърхността на нашата звезда се случи силно изригване или изхвърляне на коронална маса, облак от заредени частици достига до планетата ни и взаимодейства с магнитосферата.

Това взаимодействие може да доведе до:

  • Колебания в геомагнитното поле;
  • Смущения в работата на сателитите;
  • Проблеми с комуникациите и връзката;
  • Поява на полярни сияния на необичайни географски ширини.
  • Подобни явления често оказват влияние и върху човешкия организъм, особено при лица с повишена чувствителност към метеорологичните промени.

Как влияят магнитните бури на здравето?

По време на геомагнитни колебания много хора изпитват дискомфорт и влошаване на общото състояние.

Най-честите симптоми включват:

  • Главоболие и мигрена;
  • Замайване;
  • Повишена уморяемост;
  • Нарушения на съня;
  • Резки колебания в кръвното налягане;
  • Повишена раздразнителност или безпокойство.

Кои групи са най-застрашени? Най-често на магнитните бури реагират:

  • Метеочувствителните хора;
  • Страдащите от сърдечно-съдови заболявания;
  • Пациентите с хронични заболявания;
  • Възрастните хора;
  • Бременните жени;
  • Хората, страдащи от безсъние, хронична умора или висок стрес.
  • Лекарите обаче подчертават, че ефектът от магнитните бури е строго индивидуален и зависи от общото здравословно състояние на всеки човек.

Съвети за добро състояние по време на буря

Специалистите съветват в дните с повишена слънчева активност да не претоварвате организма си и да заложите на активната почивка.

Лесни правила за превенция:

  • Приемайте повече вода;
  • Осигурете си пълноценен сън (поне 7-8 часа);
  • Намалете консумацията на кафе и алкохол;
  • Придържайте се към здравословен хранителен режим;
  • Прекарвайте повече време на чист въздух;
  • Избягвайте стресови ситуации;
  • Следете редовно кръвното си налягане.
  • Ако страдате от хронични заболявания, лекарите напомнят в никакъв случай да не пропускате приема на предписаните ви лекарства.
Магнитни бури Геомагнитна активност Прогноза Здраве Симптоми Метеочувствителни хора Слънчева активност Превенция
Последвайте ни
Жълт код за валежи във вторник, но идва затопляне

Жълт код за валежи във вторник, но идва затопляне

Празник е! Имен ден имат хората с най-сладките имена

Празник е! Имен ден имат хората с най-сладките имена

КЕВР обсъжда скок на природния газ от април

КЕВР обсъжда скок на природния газ от април

24 март: Денят, в който Варна се завърна у дома

24 март: Денят, в който Варна се завърна у дома

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
Как да защитим лапите на кучето си през зимата

Как да защитим лапите на кучето си през зимата

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Преди 2 дни
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Преди 2 дни
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Преди 2 дни
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

България Преди 55 минути

Днес е и крайният срок районните избирателни комисии да назначат съставите на секционните избирателни комисии

Алекс Раева с първа победа в “Като две капки вода”

Алекс Раева с първа победа в “Като две капки вода”

Любопитно Преди 1 час

Тя успя да просълзи всички като Долорес О’Риърдън от The Cranberries

Укринформ: Зеленски предупреди за възможен масиран руски удар днес

Укринформ: Зеленски предупреди за възможен масиран руски удар днес

Свят Преди 9 часа

По-рано президентът на Украйна съобщи, че Русия планира по-нататъшно разполагане на станции за управление на дронове с голям обсег

Космически удар: Метеорит се разби в къща в Хюстън

Космически удар: Метеорит се разби в къща в Хюстън

Свят Преди 9 часа

Космическият обект бил с диаметър около 1 метър и тегло около 1 тон

,

Германия призова Унгария да даде обяснения по обвиненията за шпионаж в полза на Русия

Свят Преди 9 часа

Обвиненията предизвикаха възмущение от страна на Европейската комисия и в столиците на ЕС

Нетаняху след разговор с Тръмп: Ще защитим интересите на Израел при всякакви обстоятелства

Нетаняху след разговор с Тръмп: Ще защитим интересите на Израел при всякакви обстоятелства

Свят Преди 10 часа

Изявлението на Нетаняху дойде малко след като Тръмп обяви „много добри" разговори с неназован ирански служител

Строят специален стадион в Мадрид за края на световното турне на Шакира

Строят специален стадион в Мадрид за края на световното турне на Шакира

Любопитно Преди 10 часа

Това ще бъдат първите концерти на звездата в Испания от осем години

Битка за живот: Спасяват заседнал кит край германското крайбрежие

Битка за живот: Спасяват заседнал кит край германското крайбрежие

Свят Преди 11 часа

Първоначалните данни сочат, че става дума за гърбат кит

,

Експлозии и сирени в Бахрейн: Войната в Залива ескалира

Свят Преди 11 часа

Властите призоваха жителите да се насочат към най-близкото безопасно място

,

Самолет се сблъска с пожарен автомобил на летище в Ню Йорк, има загинали и ранени

Свят Преди 11 часа

Летателният апарат е ударил превозното средство със скорост около 39 км/ч

,

Катастрофа между три камиона затвори временно Прохода на Републиката

България Преди 11 часа

Произшествието е станало в района на село Вонеща вода

„Уолстрийт джърнъл“: Орбан е изправен пред сериозно изпитание преди изборите в Унгария

„Уолстрийт джърнъл“: Орбан е изправен пред сериозно изпитание преди изборите в Унгария

Свят Преди 11 часа

,

Заради скъпия дизел: Искат поне 10% поскъпване на билетите в Бургаско

България Преди 12 часа

От бранша предупреждават, че вече работят на загуба

Вучич осъди атаките срещу ОАЕ при посещение в Абу Даби

Вучич осъди атаките срещу ОАЕ при посещение в Абу Даби

Свят Преди 12 часа

.

МВнР обяви мерки за борба с дезинформацията около изборите

България Преди 12 часа

Военен самолет се разби при излитане в Колумбия, десетки жертви

Военен самолет се разби при излитане в Колумбия, десетки жертви

Свят Преди 12 часа

Всичко от днес

От мрежата

Защо Английските булдози не могат да се размножават естествено

dogsandcats.bg

Котките изпускат ли газове

dogsandcats.bg
1

Кое растение "поема" вода 20 пъти, колкото теглото си

sinoptik.bg
1

Сняг в края на март

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 24 март, вторник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 24 март, вторник

Edna.bg

Мбапе: Казаха се много неверни неща за контузията ми

Gong.bg

Вуцов: Благодаря на цялата синя общност, която е зад любимия отбор

Gong.bg

Историята на Чък Норис - легендарен филмов герой, непобедим шампион и културен феномен

Nova.bg

Откраднаха кутия с дарения за болно дете в Стара Загора

Nova.bg