Пет физически черти у мъжа, които жените забелязват първо

К азват, че любов от пръв поглед не съществува, но със сигурност има привличане, което се случва за части от секундата. И макар личността и характерът да са определящи в дългосрочен план, научните изследвания, както и опитът на жените, показват, че има определени физически черти, които веднага привличат погледа и оставят първо впечатление. Ето какво обикновено забелязват първо жените у един мъж:

Очи

Очите често са първото нещо, което хората забелязват, защото те предават характер и емоция. Погледът може да бъде топъл, съблазнителен или уверен и именно това най-често оставя силно първо впечатление. Не е чудно, че много жени казват, че се „губят“ в нечий поглед.

Усмивка

Искрената усмивка разкрива близост и позитивно отношение. Мъж, който не се страхува да се усмихва, създава впечатление за весел и уверен човек. Освен това усмивката лесно създава усещане за близост и топлина.

Източник: iStock

Височина

Въпреки че самият ръст не е от решаващо значение, много жени признават, че високите мъже веднага привличат вниманието им. Става въпрос по-скоро за впечатлението за защита и сила, което ръстът символично предава, отколкото за самите сантиметри.

Рамене и стойка

Широките рамене и изправената стойка се свързват с мъжественост и увереност. Мъж, който стои изправено, създава впечатление за сила, сигурност и стабилност – черти, които мнозина намират за привлекателни.

Ръце

Независимо дали става въпрос за твърдо ръкостискане или за начина, по който мъжът жестикулира, ръцете често привличат вниманието. Те могат да разкрият сила, нежност, но и внимание към детайлите, което е много важно за много жени.