Пет физически черти у мъжа, които жените забелязват първо

К азват, че любов от пръв поглед не съществува, но със сигурност има привличане, което се случва за части от секундата. И макар личността и характерът да са определящи в дългосрочен план, научните изследвания, както и опитът на жените, показват, че има определени физически черти, които веднага привличат погледа и оставят първо впечатление. Ето какво обикновено забелязват първо жените у един мъж:
- Очи
Очите често са първото нещо, което хората забелязват, защото те предават характер и емоция. Погледът може да бъде топъл, съблазнителен или уверен и именно това най-често оставя силно първо впечатление. Не е чудно, че много жени казват, че се „губят“ в нечий поглед.
- Усмивка
Искрената усмивка разкрива близост и позитивно отношение. Мъж, който не се страхува да се усмихва, създава впечатление за весел и уверен човек. Освен това усмивката лесно създава усещане за близост и топлина.
- Височина
Въпреки че самият ръст не е от решаващо значение, много жени признават, че високите мъже веднага привличат вниманието им. Става въпрос по-скоро за впечатлението за защита и сила, което ръстът символично предава, отколкото за самите сантиметри.
- Рамене и стойка
Широките рамене и изправената стойка се свързват с мъжественост и увереност. Мъж, който стои изправено, създава впечатление за сила, сигурност и стабилност – черти, които мнозина намират за привлекателни.
- Ръце
Независимо дали става въпрос за твърдо ръкостискане или за начина, по който мъжът жестикулира, ръцете често привличат вниманието. Те могат да разкрият сила, нежност, но и внимание към детайлите, което е много важно за много жени.