24 март: Денят, в който Варна се завърна у дома

Надежда Неменски

24 март 2026, 06:37
24 март: Денят, в който Варна се завърна у дома
Останки от древната крепост Одесос във Варна   
Източник: iStock/GettyImages

И ма дати в българската летопис, които не просто отбелязват военни победи, а разказват за несломимия дух на една възраждаща се държава. Една такава дата е 24 март 1201 г. Докато пролетният вятър гонел вълните на Черно море, под стените на древнaта крепост Одесос се решавала съдбата на Североизточна България.

Цар Калоян, най-младият от тримата братя Асеневци, стоял пред зъберите на Варна – последната византийска твърдина на север от Стара планина, която все още дръзко отказвала да признае българската власт. За младия владетел това не било просто стратегическа цел, а въпрос на чест и национално обединение.

Обсадната машина, която надхитри византийската гордост

Варна по онова време била смятана за непревземаема крепост, защитена от мощни зидове и дълбок ров, охранявана от елитен византийски гарнизон. Императорските стратези в Константинопол вярвали, че градът може да издържи на дълга обсада, разчитайки на доставки по море.

Калоян обаче не разполагал с време за изтощително чакане. Той заложил на инженерния гений и на изненадата. Българският цар заповядал изграждането на огромна обсадна машина, чиято височина надвишавала крепостните стени. Това дървено чудовище, движено на колела, не било просто таран, а подвижен мост към победата. Само за три дни, с невиждана ярост и прецизност, българите успели да приближат съоръжението до зидовете, превръщайки византийската отбрана в безпомощна мишена.

Триумфът на Страстната седмица

Денят на щурма, 24 март, съвпадал с навечерието на най-светлите християнски празници. Византийските летописци, и по-конкретно Никита Хониат, описват падането на града с доза ужас, обвинявайки Калоян в жестокост.

Но зад тези редове прозира истината за един суров военачалник, който не търпял предателство и половинчати победи. Когато защитниците били сломени, Калоян заповядал да бъдат хвърлени в рова на крепостта – акт, който целял да покаже на империята, че времето на византийското господство в тези земи е безвъзвратно приключило.

Варна паднала бързо, но ехото от този удар се чуло чак в Босфора. С превземането на града Калоян доказал, че България вече не е просто бунтовна провинция, а мощна сила, способна да диктува условията на Балканите.

С превземането на Варна на 24 март 1201 г. границите на Второто българско царство се стабилизирали, а контролът над черноморското крайбрежие отворил нови хоризонти за търговия и дипломация. Калоян не само „заключил“ Северна България, но и подготвил почвата за бъдещите си мащабни кампании срещу Латинската империя. 

  • Полет 9525 и тишината над Алпите

На 24 март 2015 г. светът затаи дъх пред една от най-немислимите трагедии в модерното въздухоплаване. Полет 9525 на авиокомпания „Джърмануингс“ (Germanwings), изпълняващ рутинен курс от Барселона до Дюселдорф, изчезна от радарите над френските Алпи.

На борда на самолета „Еърбъс“ A320 пътуваха 150 души – бащи, майки, деца и една цяла група ученици, завръщащи се от езиков обмен. Никой от тях не подозираше, че съдбата им е заключена зад бронираната врата на пилотската кабина.

Всичко започва нормално. Машината достига своята оптимална височина, а капитанът Патрик Зонденхаймер предава управлението на своя млад ко-пилот Андреас Лубиц, за да излезе за кратко от кабината. В този момент вратата се заключва – не заради техническа грешка, а с преднамерено действие. В следващите осем минути светът става свидетел на смразяващо спускане.

Без викове за помощ, без обявяване на извънредна ситуация, самолетът започва плавно, но неумолимо да губи височина. Записите от черната кутия по-късно разкриват ужасяващия звук от отчаяните опити на капитана да разбие вратата с брадва, докато в кабината се чува само спокойното и ритмично дишане на човека, решил да сложи край на всичко.

Разследването, което смрази света

Първоначалните хипотези за тероризъм или внезапна декомпресия бързо отстъпиха място на една много по-страшна реалност. Разследването разкри, че Андреас Лубиц е страдал от тежка депресия и психотични епизоди, които е криел от своите работодатели. В дома му бяха открити скъсани болнични листове, които е трябвало да го извадят от графика точно в деня на полета.

Трагедията в Алпите не беше просто катастрофа; тя беше вик на отчаяние, който повлече със себе си 149 невинни живота. Планинските склонове близо до Пра-От-Блеон се превърнаха в гробница, до която спасителите достигаха с дни заради трудния терен, само за да установят, че силата на сблъсъка е била толкова голяма, че не е оставила никакъв шанс за оцеляване.

След 24 март 2015 г. правилата в световната авиация се промениха завинаги. Трагедията на „Джърмануингс“ наложи т.нар. „правило за двама души в кабината“ – протокол, който изисква във всеки един момент от полета зад контролните уреди да има поне двама членове на екипажа. Авиокомпаниите затегнаха психологическите прегледи и премахнаха табуто върху темата за менталното здраве на пилотите.

Още събития на 24 март:

  • 1882 г. – Немският бактериолог д-р Робърт Кох обявява, че е открил причинителя на туберкулозата – Mycobacterium tuberculosis.
  • 1980 г. – Сваленият шах на Иран Мохамад Реза Пахлави (60 г.) пристига в Египет за лечение на рак във Военната болница Маади, близо до Кайро.
  • 1999 г. – Косовска война: НАТО предприема въздушни военни действия срещу Югославия, като така за пръв път НАТО атакува суверенна държава.
  • 2016 г. – Радован Караджич е признат за виновен в геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления по време на клането в Сребреница през 1995 г. и е осъден на 40 години затвор.

Родени:

  • 1874 г. – роден е американският илюзионист унгарски произход Хари Худини
  • 1970 г. – родена е американската актриса Лара Флин Бойл

Починали:

  • 1603 г. – умира английската кралица Елизабет I
  • 1905 г. – умира френският писател Жул Верн
Редактор: Надежда Неменски
