Тежка катастрофа на АМ „Тракия“: Един загинал и ранен при сблъсък на бус и ТИР

Т ежко пътнотранспортно произшествие е станало на автомагистрала „Тракия“. При инцидента има загинал, съобщи NOVA.
Катастрофата е станала между бус, чийто водач е починал на място, и камион. Местопроизшествието е малко след Ихтиман в посока Бургас. Според очевидци се е образувало километрично задръстване, като се очаква пътната обстановка да се усложни още.
Според първоначална информация бусът се е забил в преминаващ тир.
От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че движението при км 47 в посока Бургас временно се извършва само в изпреварващата лента. Активната и аварийната ленти са затворени, а трафикът се регулира от екипи на „Пътна полиция“. Участъкът е обозначен с необходимата сигнализация.