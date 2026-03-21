Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

И ранска ракета удари южния израелски град Димона за пети път в последното денонощие, предава "Ал-Джазира".

Това е добре защитаван град, като близо до него се намира Ядреният изследователски център "Шимон Перес" в Негев, където е разположен тестови ядрен реактор.

САЩ и Израел нанесоха удар по иранското ядрено съоръжение в Натанз

Иранските ракети са достигнали няколко места в града, включително триетажна сграда, която се е срутила. Най-малко 39 души са ранени.

След като в социалните мрежи бяха разпространени кадри, показващи огнено кълбо над града, израелската армия посочи, че е имало "пряко попадение на ракета върху сграда".

Иранските медии съобщават, че атаката е в отговор на нападението на Израел срещу центъра за обогатяване на уран с центрофуги край Натанз.