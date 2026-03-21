Свят

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Има "пряко попадение на ракета върху сграда"

21 март 2026, 20:59
Източник: AP/БТА

И ранска ракета удари южния израелски град Димона за пети път в последното денонощие, предава "Ал-Джазира".

Това е добре защитаван град, като близо до него се намира Ядреният изследователски център "Шимон Перес" в Негев, където е разположен тестови ядрен реактор.

САЩ и Израел нанесоха удар по иранското ядрено съоръжение в Натанз

Иранските ракети са достигнали няколко места в града, включително триетажна сграда, която се е срутила. Най-малко 39 души са ранени.

След като в социалните мрежи бяха разпространени кадри, показващи огнено кълбо над града, израелската армия посочи, че е имало "пряко попадение на ракета върху сграда".

Иранските медии съобщават, че атаката е в отговор на нападението на Израел срещу центъра за обогатяване на уран с центрофуги край Натанз.

Източник: Al Jazeera    
Тонове храна с неясен произход в склад в Хасково

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Огромен протест срещу правителството в Чехия

МВР потвърди, че Иван Демерджиев е разпитан

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж"

biss.bg
Фестивал на китайските автомобили следващият уикенд

carmarket.bg
Последни новини

Иран е изстрелял 5761 ракети и дронове

Свят Преди 50 минути

Иранските сили са насочили 1119 ракети към цели в съседни страни и 300 ракети по израелска територия

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Свят Преди 2 часа

Цивилни граждани са забелязали апарата

Украйна атакува Москва и голяма част от Русия

Свят Преди 5 часа

Дронове са успели да достигнат Уфа, където са атакували нефтопреработвателни предприятия

Огромно увеличение на желаещите да гласуват от чужбина

Свят Преди 6 часа

До 24 март българите зад граница могат да заявят желание да гласуват извън страната

Русия за удара по уранови инсталации в Иран: Грубо нарушение на международното право

Свят Преди 6 часа

Иран уведоми Международната агенция за атомна енергия

МВнР с предупреждение към българите в ОАЕ

МВнР предупреждава за неблагоприятни метеорологични условия в ОАЕ до 27 март

България Преди 6 часа

Очакват се обилни валежи, гръмотевици и силни пориви на вятъра, като са възможни и градушки

Кац: Израел и САЩ ще засилят значително атаките си срещу Иран

Свят Преди 6 часа

Израел е решен да продължи кампанията си срещу властовата структура на Иран

Великобритания осъди "дръзките атаки" на Иран, които взеха на прицел базата Диего Гарсия

Свят Преди 6 часа

Не е ясно колко близо са се приближили ракетите до базата, която се намира на около 4000 километра от Иран

Най-силната магнитна буря за последните два месеца обхвана Земята

Свят Преди 7 часа

Учени прогнозират, че геомагнитната ситуация ще се нормализира напълно на 24 март

Камион изгоря на "Капитан Андреево" след експлозия на газова бутилка

България Преди 7 часа

Към момента няма данни за пострадали

Нарендра Моди, министър-председател на Индия 23966 Kanal3 64009

Свят Преди 7 часа

Индийският премиер подчерта отворените морски маршрути

Украйна отблъсна масирана атака

Свят Преди 7 часа

Атаката беше отблъсната от авиацията, противовъздушните ракетни части, системите за електронна война и мобилните огневи групи на украинските сили за отбрана

МВнР с позиция за Ормузкия проток

България Преди 8 часа

Страната приветства мерките за безопасно корабоплаване и стабилизиране на пазарите

Глобиха Димитър Бербатов за неправилно съхранение на оръжие

България Преди 9 часа

Актът е връчен след проверка на МВР заради видеоклип с оставен без надзор пистолет в автомобил

Скок в цените на торове и етанол води до покачване на хранителните стоки

Пари Преди 9 часа

Царевицата, фуражната пшеница и суровата захар поскъпват на международните пазари, докато ССБ отчита спокойна търговия

Украинска делегация пристигна в САЩ за двустранни преговори за Украйна

Свят Преди 9 часа

Съединените щати ще бъдат представлявани от специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и зетя на президента Доналд Тръмп - Джаред Къшнър

1

1

