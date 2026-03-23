Свят

Космически удар: Метеорит се разби в къща в Хюстън

Космическият обект бил с диаметър около 1 метър и тегло около 1 тон

23 март 2026, 22:31
Източник: iStock/Getty Images

В събота вечер в предградие на Хюстън, Тексас, предполагаем метеорит се е забил в покрива на частен дом, съобщава The Guardian. Шери Джеймс, която живее в района на Спринг, разказа за KHOU11: „Внукът ми отиде да провери и каза, че има дупка в тавана… после видях камъка и си помислих, че това прилича на метеорит“, съобщи NOVA.

Жената съобщила за инцидента на пожарната, която първоначално предположила, че предметът може да е паднал от самолет. По-късно пожарникарите потвърдили, че над северната част на Хюстън е наблюдаван метеорит, който се е раздробил на няколко парчета.

Американската космическа агенция NASA потвърди случая. Космическият обект с диаметър около 1 метър и тегло около 1 тон, бил видим на 49 мили над Стейджкоуч, северозападно от Хюстън, и е летял на югоизток със скорост 35 000 мили в час. Раздробяването му на 29 мили височина над Бамел създало ударна вълна, която много местни жители чули като гърмежи. 

Хората съобщават, че са чули „гърмежи като гръмотевица“, въпреки ясното небе. Уенди Камардел Хепнър от Бриджленд казва: „Звучеше като гръм, а небето беше чисто“.

Инцидентът в Хюстън се случва само дни след разбиването на силен метеор в Охайо, който също предизвика звукова вълна, чута в Пенсилвания. 

Източник: NOVA    
Последвайте ни

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

