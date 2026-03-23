Катастрофа между три камиона затвори временно Прохода на Републиката

В ременно е затворен за движение Прохода на Републиката. Причината - катастрофа между три камиона. Пострадали няма, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията. Произшествието е станало в района на село Вонеща вода. Предстои оглед и изтеглянето на товарните автомобили от пътното платно.

По-рано в понеделник за движение беше затворен пътят Русе-Велико Търново между селата Поликраище и Първомайци. Там движението вече е възстановено, съобщава кореспондентът на БТА във Велико Търново Марина Петрова.