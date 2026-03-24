Трагедия в Истанбул: Известен турски продуцент и певец почина след падане от 16-ия етаж

Започнато е разследване, а подробности ще бъдат изяснени след аутопсия и други съдебно-медицински процедури

24 март 2026, 07:56
Т урският музикален продуцент и бивш певец Ерол Кьосе почина, след като падна от 16-ия етаж на сграда в Истанбул. Прокуратурата започна разследване на обстоятелствата около смъртта му.

Инцидентът станал в квартал "Маслак" в район Саръйер, в европейската част на града. Полиция и медицински екипи пристигнали веднага на място и констатирали смъртта на Кьосе.

Главната прокуратура на Истанбул съобщи, че е започнато разследване и че подробностите ще бъдат изяснени след аутопсия и други съдебно-медицински процедури. 

Турските медии обявиха, че полицията е разпитала мъж, идентифициран като приятел на Кьосе – Мевлют Й., който заявил, че живеели заедно и че Кьосе е имал психични проблеми и сърдечно заболяване. Той също така казал, че певецът не е излизал от дома си около три месеца и е бил сам в апартамента, когато той за кратко слязъл до фоайето. Когато се върнал, го намерил на земята пред сградата.

Официалните власти не са заявили дали падането е било инцидент, самоубийство или резултат от евентуална намеса на трета страна. Някои турски медии съобщиха, че може да е намерена ръкописна бележка, но властите не са потвърдили официално тази информация.

Кьосе си отиде на 61 години. Той беше добре позната фигура в турската поп музикална индустрия през 90-те и 2000-те години. Първоначално става известен като член на сценичната група „Komedi Dans Üçlüsü“, преди да се насочи към музикалното продуциране. Завършил медицинския факултет на университета „Хаджеттепе“, Кьосе работи като лекар, преди да се пренасочи към музикалния бизнес. Чрез своята продуцентска компания той помага за старта и развитието на кариерата на няколко турски поп изпълнители и се превръща в един от най-известните продуценти в Турция.

