Любопитно

Защо здравият разум не е вроден? Експерти разкриват фаталната грешка, която родителите правят в името на помощта

Бебетата се раждат с чувство за добро и зло, но способността да не пипат горещия тиган се учи с години. Психолози обясняват защо „спасяването“ на детето от последствията всъщност спира развитието на неговия мозък и как неструктурираната игра е най-добрият учител

24 март 2026, 08:57
Т върде често възрастните откриват, че децата са по-умни, отколкото им приписваме – бързо овладяват как да ходят, говорят и карат колело, пише Newsweek.

Но какво да кажем, когато става въпрос за това да не забравяме да погледнем и в двете посоки, преди да пресечем улицата или да използваме кърпа, за да докоснем горещ тиган?

Изследванията показват, че дори бебетата имат основно чувство за правилно и грешно. В едно проучване на Йейл, бебета на едва три месеца предпочитали „полезни“ герои и до първия си рожден ден много от тях вече утешавали другите.

Но макар тези открития да показват, че моралът се появява рано, експертите казват, че здравият разум – способността да се правят разумни, практични преценки – се развива по-бавно и се нуждае от подхранване.

За да разбере как децата развиват ежедневна преценка, от изданието разговарят с двама експерти по родителство - психологът д-р Марлене Марон и родителският коуч Ан Маккитрик - за това дали здравият разум идва естествено или трябва да се преподава.

Здравият разум отнема време

МакКитрик, преподавател в ранна детска възраст, каза: „Здравият разум е нещо, което се развива с времето, разбира се, но дори много малките деца са известни с конкретния си подход към проблемите“.

Тя отбелязва, че „няма да се развие напълно, докато мисленето не стане по-абстрактно в юношеска възраст“.

„Въпреки това, всички знаем, че здравият разум на тийнейджърите има граници – това е въпрос на опит и зрялост и продължава да се развива през ранната зряла възраст“.

С други думи, макар бебетата да се раждат с морален компас, са необходими години опит в реалния живот, за да се изгради разсъждението, което възрастните биха нарекли „здрав разум“.

Защо опитът е важен

Фразата „използвайте здравия си разум“ често се казва, когато някой действа, без да мисли, но експертите са съгласни, че децата трябва да бъдат научени как сами да обмислят ситуациите.

„Бих насърчил родителите да позволяват на децата си да експериментират и да се учат от опита, вместо да правят това вместо тях“, каза пред Newsweek Марон, главен психолог в медицинския център UVM към здравната мрежа на Университета на Върмонт .

„Това би означавало родителите да култивират способност да толерират страдание, грешки и неуспехи у децата си. Не е лесно. Това би включвало и моделиране на разбирането на нещата и обсъждане на ситуации, когато възникнат, които изискват подобен вид преценка“.

Нека децата се изправят пред последствията

Често е по-лесно родителите да се намесят и да действат като мозъка на детето си, но Маккитрик, основателят на Nurtured Noggins, съветва да не се прави това - освен ако не е опасно.

Тя каза: „Когато родителите настояват да им помогнат да споделят или да донесат топката отново и отново, детето не усеща естествените последици от действията си и може да не се чувства уверено или подготвено да управлява взаимодействията си самостоятелно“.

„Най-добрият начин да насърчим този вид когнитивен растеж е да дадем възможности на децата да преживеят естествени последици.“

Примери за това включват:

  • Внимателно почистване на таблата на столчето за хранене и казване „готово е“, когато детето започне нарочно да хвърля храна през ръба.
  • Предлагане на нещо друго за игра, когато дете умишлено хвърли топка през оградата
  • Да им позволите да се грижат за друго дете, което са наранили, като донесат торбичка с лед или пият вода

Здрав разум чрез игра и връзка

МакКитрик каза пред Newsweek : „Децата, които са имали възможност да правят собствен избор, много игри без край и много социални взаимодействия с деца, както и с възрастни извън семейството, ще имат най-голямо предимство за когнитивното си развитие.“

Родителите, които предлагат разнообразни житейски преживявания, както и достатъчно време за неструктурирана игра, ограничено време пред екрана, много изследвания на открито и разговори, които подкрепят мисленето, ще помогнат на децата си да развият умения за критично мислене.

„Важно е родителите да разбират какво е подходящо за развитието на детето им на всяка възраст и да имат силна мрежа от други родители, семейство и приятели.“

Източник: Newsweek    
Последвайте ни
Жълт код за валежи във вторник, но идва затопляне

Жълт код за валежи във вторник, но идва затопляне

Празник е! Имен ден имат хората с най-сладките имена

Празник е! Имен ден имат хората с най-сладките имена

Откраднаха кутия с дарения за болно момче в Стара Загора

Откраднаха кутия с дарения за болно момче в Стара Загора

Внимание: Серия от магнитни бури удря Земята до края на март (График по дни)

Внимание: Серия от магнитни бури удря Земята до края на март (График по дни)

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
Novitec се вдъхнови от легендата Lamborghini Diablo SE 30 и направи диво Revuelto с 1040 „коня“

Novitec се вдъхнови от легендата Lamborghini Diablo SE 30 и направи диво Revuelto с 1040 „коня“

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Преди 2 дни
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Преди 2 дни
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Преди 2 дни
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

Последни новини

Мощна експлозия в Йерусалим след атака на Иран

Мощна експлозия в Йерусалим след атака на Иран

Свят Преди 9 минути

Иран изстреля тази сутрин нов залп ракети срещу Израел, съобщи израелската армия, няколко часа след като американският президент Доналд Тръмп спомена за разговори с неназован ирански представител за прекратяване на войната – информация, която Техеран опроверга

Най-малко петима загинаха в Украйна при масирана руска атака тази нощ

Най-малко петима загинаха в Украйна при масирана руска атака тази нощ

Свят Преди 17 минути

Почти във всички области беше обявена въздушна тревога

Силата на уединението: Защо „гладът“ за самота всъщност е признак за психическо здраве

Силата на уединението: Защо „гладът“ за самота всъщност е признак за психическо здраве

Любопитно Преди 50 минути

Учените казват, че времето, прекарано сам, може да намали стреса, да увеличи креативността и да ви помогне да реализирате по-добре желанията си

Простреляха полицай във Вашингтон

Простреляха полицай във Вашингтон

Свят Преди 1 час

Раненият служител е бил транспортиран до местна болница

Трагедия в Истанбул: Известен турски продуцент и певец почина след падане от 16-ия етаж

Трагедия в Истанбул: Известен турски продуцент и певец почина след падане от 16-ия етаж

Свят Преди 1 час

Започнато е разследване, а подробности ще бъдат изяснени след аутопсия и други съдебно-медицински процедури

Съдът дава ход на делото срещу Благомир Коцев

Съдът дава ход на делото срещу Благомир Коцев

България Преди 1 час

Той прекара близо пет месеца в ареста

КЕВР обсъжда скок на природния газ от април

КЕВР обсъжда скок на природния газ от април

България Преди 2 часа

„Булгаргаз" предлага цена с близо 5% по-висока от тази за март

Израел твърди, че е заловил бойци на "Хизбула" в Ливан

Израел твърди, че е заловил бойци на "Хизбула" в Ливан

Свят Преди 2 часа

Те планирали да изстрелят ракета срещу израелски войници и подготвяли позиция за атаки срещу Израел

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

България Преди 2 часа

Днес е и крайният срок районните избирателни комисии да назначат съставите на секционните избирателни комисии

Алекс Раева с първа победа в “Като две капки вода”

Алекс Раева с първа победа в “Като две капки вода”

Любопитно Преди 2 часа

Тя успя да просълзи всички като Долорес О’Риърдън от The Cranberries

Тихите убийци“ на цветовете: Спрете да съсипвате дрехите си с тези навици при пране

Тихите убийци“ на цветовете: Спрете да съсипвате дрехите си с тези навици при пране

Любопитно Преди 2 часа

Най-често срещаните грешки при пране могат значително да съкратят „живота“ на цвета на дрехите

Пет физически черти у мъжа, които жените забелязват първо

Пет физически черти у мъжа, които жените забелязват първо

Любопитно Преди 2 часа

Има определени физически черти, които веднага привличат погледа и оставят първо впечатление

Останки от древната крепост Одесос във Варна

24 март: Денят, в който Варна се завърна у дома

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Укринформ: Зеленски предупреди за възможен масиран руски удар днес

Укринформ: Зеленски предупреди за възможен масиран руски удар днес

Свят Преди 10 часа

По-рано президентът на Украйна съобщи, че Русия планира по-нататъшно разполагане на станции за управление на дронове с голям обсег

Космически удар: Метеорит се разби в къща в Хюстън

Космически удар: Метеорит се разби в къща в Хюстън

Свят Преди 10 часа

Космическият обект бил с диаметър около 1 метър и тегло около 1 тон

,

Германия призова Унгария да даде обяснения по обвиненията за шпионаж в полза на Русия

Свят Преди 11 часа

Обвиненията предизвикаха възмущение от страна на Европейската комисия и в столиците на ЕС

Всичко от днес

От мрежата

Защо Английските булдози не могат да се размножават естествено

dogsandcats.bg

Котките изпускат ли газове

dogsandcats.bg
1

Защитиха още две вековни дървета

sinoptik.bg
1

Кое растение "поема" вода 20 пъти, колкото теглото си

sinoptik.bg

Алекс Раева с първа победа в “Като две капки вода”

Edna.bg

Седмична нумерологична прогноза за 23 – 29 март

Edna.bg

Даниел Димов става шеф в Черно море

Gong.bg

Гласят сериозна промяна в efbet Лига

Gong.bg

Ще поскъпне ли природният газ у нас

Nova.bg

Как работи европейският механизъм за бързо реагиране при дезинформация

Nova.bg