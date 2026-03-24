Защо здравият разум не е вроден? Експерти разкриват фаталната грешка, която родителите правят в името на помощта

Т върде често възрастните откриват, че децата са по-умни, отколкото им приписваме – бързо овладяват как да ходят, говорят и карат колело, пише Newsweek.

Но какво да кажем, когато става въпрос за това да не забравяме да погледнем и в двете посоки, преди да пресечем улицата или да използваме кърпа, за да докоснем горещ тиган?

Изследванията показват, че дори бебетата имат основно чувство за правилно и грешно. В едно проучване на Йейл, бебета на едва три месеца предпочитали „полезни“ герои и до първия си рожден ден много от тях вече утешавали другите.

Но макар тези открития да показват, че моралът се появява рано, експертите казват, че здравият разум – способността да се правят разумни, практични преценки – се развива по-бавно и се нуждае от подхранване.

За да разбере как децата развиват ежедневна преценка, от изданието разговарят с двама експерти по родителство - психологът д-р Марлене Марон и родителският коуч Ан Маккитрик - за това дали здравият разум идва естествено или трябва да се преподава.

Здравият разум отнема време

МакКитрик, преподавател в ранна детска възраст, каза: „Здравият разум е нещо, което се развива с времето, разбира се, но дори много малките деца са известни с конкретния си подход към проблемите“.

Тя отбелязва, че „няма да се развие напълно, докато мисленето не стане по-абстрактно в юношеска възраст“.

„Въпреки това, всички знаем, че здравият разум на тийнейджърите има граници – това е въпрос на опит и зрялост и продължава да се развива през ранната зряла възраст“.

С други думи, макар бебетата да се раждат с морален компас, са необходими години опит в реалния живот, за да се изгради разсъждението, което възрастните биха нарекли „здрав разум“.

Защо опитът е важен

Фразата „използвайте здравия си разум“ често се казва, когато някой действа, без да мисли, но експертите са съгласни, че децата трябва да бъдат научени как сами да обмислят ситуациите.

„Бих насърчил родителите да позволяват на децата си да експериментират и да се учат от опита, вместо да правят това вместо тях“, каза пред Newsweek Марон, главен психолог в медицинския център UVM към здравната мрежа на Университета на Върмонт .

„Това би означавало родителите да култивират способност да толерират страдание, грешки и неуспехи у децата си. Не е лесно. Това би включвало и моделиране на разбирането на нещата и обсъждане на ситуации, когато възникнат, които изискват подобен вид преценка“.

Нека децата се изправят пред последствията

Често е по-лесно родителите да се намесят и да действат като мозъка на детето си, но Маккитрик, основателят на Nurtured Noggins, съветва да не се прави това - освен ако не е опасно.

Тя каза: „Когато родителите настояват да им помогнат да споделят или да донесат топката отново и отново, детето не усеща естествените последици от действията си и може да не се чувства уверено или подготвено да управлява взаимодействията си самостоятелно“.

„Най-добрият начин да насърчим този вид когнитивен растеж е да дадем възможности на децата да преживеят естествени последици.“

Примери за това включват:

Внимателно почистване на таблата на столчето за хранене и казване „готово е“, когато детето започне нарочно да хвърля храна през ръба.

Предлагане на нещо друго за игра, когато дете умишлено хвърли топка през оградата

Да им позволите да се грижат за друго дете, което са наранили, като донесат торбичка с лед или пият вода

Здрав разум чрез игра и връзка

МакКитрик каза пред Newsweek : „Децата, които са имали възможност да правят собствен избор, много игри без край и много социални взаимодействия с деца, както и с възрастни извън семейството, ще имат най-голямо предимство за когнитивното си развитие.“

Родителите, които предлагат разнообразни житейски преживявания, както и достатъчно време за неструктурирана игра, ограничено време пред екрана, много изследвания на открито и разговори, които подкрепят мисленето, ще помогнат на децата си да развият умения за критично мислене.

„Важно е родителите да разбират какво е подходящо за развитието на детето им на всяка възраст и да имат силна мрежа от други родители, семейство и приятели.“