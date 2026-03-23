Битка за живот: Спасяват заседнал кит край германското крайбрежие

В ход е операция по спасяването на кит, забелязан заседнал рано сутринта край северното балтийско крайбрежие на Германия.

Говорител на полицията съобщи, че огромното морско животно е било забелязано около 1:50 ч. край Ниндорф в провинция Шлезвиг-Холщайн.

Първоначалните данни сочат, че става дума за гърбат кит, предаде АФП.

През целия ден са правени опити за спасяването му, включително чрез използване на лодки, които да създават вълни и да помогнат на животното да се върне в по-дълбоки води.

Макар тези усилия да не са дали резултат, спасителите са успели частично да освободят кита от мрежи, в които се е заплел.

Полицията е поставила заграждения на сушата и е използвала лодки във водата, за да предотврати безпокойството на животното от страна на любопитни хора.

Местни медии съобщават, че в операцията участват полицията, пожарната, министърът на околната среда на провинцията Тобиас Голдшмит, както и експерти по дивата природа.

Обществената телевизия НДР информира, че китът периодично издава „дълбоки, приглушени“ звуци и изглежда изтощен.

Предполага се, че това може да е същият кит, който преди по-малко от две седмици се е заплел в рибарска мрежа по източното крайбрежие на Балтийско море. Седмица по-рано подобно животно е било забелязано и в пристанището Висмар.